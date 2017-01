Anliegen der alten Menschen

1 von 1 Foto: pl 1 von 1

Der Seniorenbeirat ist mitgliederstark und äußerst engagiert. Insbesondere dann, wenn es gilt, die Anliegen der älteren Generation in der Rosenstadt zu vertreten, schlagen die Mitglieder des Gremiums schon mal deutliche Töne an.

Die sieben Männer und Frauen, Uwe Staack, Dr. Hartmut Rehbein, Traute Zocholl, Burkhard Golz, Rudolf Kleinwort, Karin Schubert, und Kirsten Wolf-Niederhausen, haben das Mandat für rund 5000 Senioren in der Stadt übernommen und vertreten diese hinsichtlich ihrer Rechte und Erwartungen.

Die Ortssatzung garantiert den Gremienmitgliedern Antrags- und Rederecht in der Ratsversammlung und in den Fachausschüssen der Stadt. Während der regelmäßigen Sprechstunden, einmal im Montag (montags von 10 bis 12 Uhr im Rathaus), nimmt der Seniorenbeirat Anregungen und Beschwerden entgegen und leitet diese an Verwaltung und Politik weiter. Dabei achten die Mitglieder darauf, dass ihre Anfragen auch beantwortet werden.

Ein großes Thema des Seniorenbeirats ist die behindertengerecht ausgestattete Stadt. Barrierefrei sei nicht einmal die Fußgängerzone, bemängeln Uwe Staack und sein Team hartnäckig. Nach wie vor halten die Seniorenvertreter die im Sommer vergangenen Jahres in die Erde geschlagenen Nägel zur Markierung des Rettungswegs für Stolperfallen, bei denen man sich die Beine brechen könne. Auch von dritter Seite wird fast täglich beobachtet, wie Passanten ins Straucheln geraten, wenn sie mit dem Fuß unbedacht gegen einen Erdnagel stoßen.

Barrierefreiheit betrifft aber auch sichere Straßenüberquerungen und Bordsteinabsenkungen in regelmäßigen Abständen, damit sich Menschen mit Mobilitätseinschränkungen selbstständig und frei in der Stadt bewegen können.

Das Thema erstreckt sich zudem auf barrierefreie Zugänge zu Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen. So hat der Seniorenbeirat mehrere Jahre lang für die behindertengerechte Erschließung des Museums Langes Tannen gekämpft − am Ende erfolgreich.

Es gebe viel zu tun in Uetersen, sagt Uwe Staack, der sich über bürgerliches Engagement bei diesem Thema freut. Hinweisen auf eine unzureichende Barrierefreiheit werde das Gremium nachgehen. Der Seniorenbeirat ist am Montag, 6. Februar, wieder im Rathaus erreichbar. An diesem Tag können die Mitglieder in der Zeit von 10 bis 12 Uhr auch telefonisch kontaktiert werden. Die Rufnummer lautet (0 41 22) 71 42 76.

Außerhalb dieser regelmäßigen Sprechzeiten ist der Seniorenbeirat telefonisch erreichbar.

von

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:31 Uhr

