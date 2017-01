Kleine Stadthalle : „Alabama Hot Six“ in concert

1 von 1 Foto: uen 1 von 1

Uetersen | Die Jazzer der „Alabama Hot Six“ und das Duo Matthias Schlechter und Jochen Reich weisen schon heute auf das Frühjahrskonzert am Sonnabend, 25. Februar, in der Kleinen Stadthalle in Uetersen hin. Karten für den Abend, der um 20 Uhr beginnt, kosten zwölf Euro und können im Presse-Café erworben werden.

Bereits als Fünfjähriger komponierte Matthias Schlechter mehrstimmige Arrangements im Kopf. Als er mit zehn Jahren zufällig das Boogie Woogie Piano entdeckte, verliebte er sich sofort in das musikalische Feuerwerk aus rhythmischen Bässen und fetzigen Melodien. Rein autodidaktisch und mit unbändiger Spielfreude erlernte er fortan das Klavierspiel. Nach drei Jahren gab er sein erstes Konzert. Seither wurden ihm im Rahmen nationaler Musikwettbewerbe zwei Solistenpreise („Bester Boogie Woogie Pianist“) und vier Bandpreise verliehen, unter anderem ein „Sonderpreis für Spielfreude und Ausdauer“ beim SummerJazz-Festival in Pinneberg. Bis heute spielt Matthias Schlechter nicht nach Noten, sondern ausschließlich nach Gehör und Gefühl. Und davon besitzt er reichlich.

Schlechter liebt es, live zu komponieren und während der Konzerte ganz neue Musikstücke entstehen zu lassen. So lässt er in der Hitze des Boogie Woogie Jazz-, Rock- und Pop-Elemente zu einer modernen Fusion verschmelzen – wenig Konventionen und dafür viel Rock’n’Roll auf den Tasten. Für die Zuhörer bedeutet das: rhythmisches und lebendiges Klavierspiel mit viel Improvisation unter Einbeziehung des Publikums.

Jochen Reich steht seit 1984 als Schlagzeuger auf der Bühne und ist dem Blues verfallen. Er bestreitet Konzertreisen durch Europa und ist als Studiomusiker aktiv. Reich ist einer der wenigen Schlagzeuger, der auch in langsamen Songs gern groovende Soli spielt. Als Duo Matthias Schlechter & Jochen Reich sorgen die erfahrenen Musiker mit einem knackigen Live-Programm von Boogie Woogie bis Swing für gute Stimmung und möchten das in Uetersen unter Beweis stellen.

Die „Alabama Hot Six“ gründeten sich Anfang der 1980er Jahre als „Jatzkränzchen“. Gunnar Thielemann, der Bandgründer, hatte bis dahin fast 20 Jahre Pause gemacht. Die Lust auf Jazz war nun wieder da. Es wurde im Keller geübt, bis Routine und Ton wieder den eigenen Anforderungen genügten. Man hatte eigentlich nicht vor, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Aber schon bald gab es die ersten Auftritte vor Publikum. Mit den „Alabama Hot Six“ entstand eine Band, die weit über die Grenzen Pinnebergs hinaus bekannt wurde. Auftritte in vielen Orten Mecklenburg-Vorpommerns von Rostock bis Schwerin, in Dänemark, in Schleswig-Holstein und natürlich in der eigenen Heimat machten die Band zu einer festen Institution in der hiesigen Jazzszene. In Hamburg spielt die Band regelmäßig in etablierten Jazzclubs.

Musikalische Highlights für die Kapelle waren Autritte beim Hamburger Jazzmarathon, gemeinsame Auftritte mit der Traditional Old Merrytale Jazzband und die mehrfache Teilnahme an der Jazzmobile am Friedrich-Ebert-Damm in Hamburg.

von Klaus Plath

erstellt am 04.Jan.2017 | 16:30 Uhr

