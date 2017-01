Beseitigung von Sturmschäden : Wer zahlen muss, wenn auf Sylt die Dachziegel fliegen

1 von 1 Foto: Elias 1 von 1

Lose Dachziegel und morsche Giebel, die drohen auf Passanten zu fallen: Nach dem Sturm, der in der Nacht zum Mittwoch mit Orkanböen bis zu zwölf Windstärken über die Insel fegte, war die Westerländer Feuerwehr mehrere Stunden lang im Einsatz (wir berichteten). In der Friedrichstraße, Ecke Andreas-Dirks-Straße hatten die ehrenamtlichen Helfer viel zu tun.

Auf einem Gebäude hatten sich – über rund 50 Meter Breite – die obersten vier Reihen der Dachpfannen gelöst. Lose Schindeln mussten befestigt, weitere davor bewahrt werden, sich ebenfalls zu lösen. Zehn Einsatzkräfte sorgten dafür, dass die Teile nicht als gefährliche Wurfgeschosse auf die Passanten in der Fußgängerzone fielen.

Wer bezahlt einen solchen Einsatz inklusive des Personalausfalls in den Betrieben der freiwilligen Helfer? Wir haben uns mit dem Westerländer Wehrführer Jörg Elias unterhalten.

Herr Elias, wer trägt die Kosten? Wird die Feuerwehr zur Gefahrenabwehr gerufen – so wie am Mittwoch nach dem Sturm, als lose Ziegel drohten, auf Fußgänger zu fallen – stellt die Gemeinde den Hausbesitzern eine Rechnung über den Einsatz der Feuerwehr.

Wie hoch sind die Kosten für einen solchen Einsatz in der Regel? Mehrere hundert Euro, manchmal über 1000 Euro: Das ist abhängig von der Art der benötigten Einsatzfahrzeuge – ob zum Beispiel das Hubrettungsfahrzeug gebraucht wird – sowie dem benötigen Material und der Anzahl der Einsatzkräfte.

Wie sieht es mit dem Personalausfall für die Einsatzkräfte aus, die arbeiten ja alle ehrenamtlich? Vom Elektriker über den Anästhesisten bis zum Gärtner ist alles dabei: Pro Einsatzkraft wird – unabhängig vom Gehalt – eine feste Summe gezahlt. Bei einem Einsatz ab vier Stunden kommt noch eine Verpflegungsgebühr hinzu.

Muss der Hausbesitzer die Kosten in jedem Fall bezahlen? Nein, die können klagen. Aber in den meisten Fällen können die Eigentümer die Rechnung an ihre Versicherung weiterleiten. Wenn sie eine Versicherung haben, die Sturmschäden mit abdeckt, zahlt die in der Regel.

Wie sieht es mit den entgangenen Umsätze für die Läden aus? Der Bereich rund um das Haus, in dem sich auch ein Eiscafé, ein Spielzeugladen und ein Modegeschäft befinden, waren während der Aufräumarbeiten am Mittwoch ja gesperrt. Der floss in die Gesamtkosten gestern nicht mit ein, denn bei Sturm handelt es sich um höhere Gewalt. Da geht es in erster Linie um die Sicherheit. Ich kann ja die Leute während der Sicherung des Gebäudes nicht in den Gefahrenbereich lassen – denn dann werde ich als Wehrführer dafür verantwortlich gemacht.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 06.Jan.2017 | 04:30 Uhr

