Wenn der Regen Sylt verschönt

Kinder sollten sich am Osterwochenende bei der Eiersuche lieber die Gummistiefel anziehen, denn „auf Sylt erwarten wir über Ostern jeden Tag Regen, Sonne, Regen, Sonne und wieder Regen“, sagt Meteorologe Benedikt März vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Karfreitag sollen die Schauer zwar zunächst nachlassen, am Abend bringt dann aber ein Ausläufer des Island-Tiefs „Otto“ den Regen zurück. Auch am Karsonnabend, Ostersonntag und Ostermontag sieht der Himmel über Sylt nicht anders aus. Der Meteorologe weiß: „Wir erleben hier typisches Aprilwetter bei einer Durchschnittstemperatur von zehn Grad.“

von Anja Werner

erstellt am 12.Apr.2017 | 17:39 Uhr