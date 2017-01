Gourmet Festival 2017 : Von Malta an den Sylter Herd

1 von 1 Foto: Henningsen 1 von 1

Temperaturen um den Gefrierpunkt sind nichts für Kevin Bonello. Auf seiner Heimatinsel Malta wird es selten kälter als zehn Grad, Schnee ist dort ein Fremdwort. Montag Abend ist der Sternekoch in Tinnum angekommen, den Tag gestern hat er mit einem Spaziergang an den Strand begonnen. Den Parka zieht Bonello erst aus, als er neben Holger Bodendorf in der Küche steht. Das ist sein Revier.

Kevin Bonello ist einer der fünf Gastköche des „Internationalen Gourmet Festival Sylt 2017“, das heute in Kampen startet. Das Motto der 18. Neuauflage der Sylter Veranstaltungsreihe ist „Island meets Island – Die Besten der Besten aus dem Mittelmeer.“ Die fünf Sylter Restaurants und Hotels (Walter’s Hof, Landhaus Stricker, Manne Pahl, Kleines Restaurant und Strandhörn) haben fünf Gastköche ausgewählt, die auf Mittelmeerinseln zuhause sind – auf Ibiza, Malta, Sizilien, Mallorca und Kreta.

Malta liegt südlich von Sizilien, war von 1814 bis 1964 britische Kolonie. Die Einwohner sprechen Maltesisch, aber Englisch ist bis heute zweite Staatssprache auf den drei Hauptinseln und vier unbewohnten Kleinstinseln. Kevin Bonello ist auf Malta geboren. Das Kochen, erzählt der 38-Jährige, hat er bei seiner Mutter gelernt. Seine Leidenschaft für die Kulinarik begann schon im Alter von zehn Jahren. Seine Lehrjahre führten ihn nach London, in die USA und nach Paris. Vor 16 Jahren ist Bonello auf die Heimatinsel zurückgekehrt – als Küchenchef des Fünf-Sterne-Hotels „Xara Palace“ in Mdina, westlich der Inselmetropole Valletta.

Mdina wird auch die „stille Stadt“ genannt. Ein Stadttor, eine Kathedrale, das exklusive Hotel mit 17 Zimmern in einem Palazzo aus dem 17. Jahrhundert und ein paar Restaurants – das war’s. Trotzdem lockt das mittelalterliche Stadtbild täglich zahllose Touristen auf den Hügel. Die EU-Ratspräsidentschaft, die Malta seit dem 1. Januar für ein halbes Jahr innehat, trage mit zur guten Auslastung des „Xara Palace“ und seiner vier Restaurants bei, berichtet der Sternekoch. Unter den Gästen sei viel Prominenz, die die Abgeschiedenheit des sehr privaten Hotels schätzt – Paparazzi haben keine Chance. Letztes Jahr speisten Prinz Charles und Camilla in seinem Restaurant. Schauspieler Brad Pitt sei schon einige Male dort gewesen, erst mit Jennifer Aniston, später mit Angelina Jolie.

Das „Xara Palace“ gehört wie das Landhaus Stricker zur Vereinigung der „Relais & Châteaux“ mit 530 Hotels und Restaurants auf fünf Kontinenten. So kam der Kontakt nach Malta zustande. Bonello ist gemeinsam mit Xara-Palace-Geschäftsführer Justin Zammit Tabona nach Sylt gereist.

Kevin Bonello ist in Mdina Chef de Cuisine, sein jüngerer Bruder Adrian (37) zweiter Küchenchef. 40 Köche sind in den vier Restaurants im Einsatz, um den Gästen erstklassige Menüs zu bereiten. Die Spezialitäten der maltesischen Küche: Schnecken („die sind bei uns kleiner und besser als die französischen“), Kaninchen, Käse – und natürlich viel Fisch aus dem Mittelmeer. Malta – erzählt Bonello nicht ohne Stolz – ist bedeutender Züchter und Exporteur von Blauflossen-Thunfisch; in Japan wird der rund 80 Kilogramm schwere Speisefisch dann zu Sushi verarbeitet.

Schnecken werden nicht auf der Speisekarte stehen, wenn Kevin Bonello und Holger Bodendorf in dieser Woche gemeinsam am Herd stehen – die sind nicht besonders beliebt bei den Gästen. Die Menüfolge steht noch nicht fest, aber Holger Bodendorf verrät zwei Zutaten: Kaninchen und Heilbutt.

Gemeinsam zu kochen und voneinander zu lernen – darauf freut sich der Tinnumer Grand Chef besonders. „Schließlich ist Kevin einer der besten Köche im Mittelmeerraum.“ Davon profitieren nicht zuletzt die beiden Auszubildenden in der Küche, Anna Suhr und Moritz Katz. Beide haben beim Wettbewerb um die „Sylter Auster“ erstklassig abgeschnitten. Die Hitze der Küche – das ist noch bis Sonnabend das Revier von Kevin Bonello. Sonntag zieht er wieder seinen Parka über und fliegt zurück auf seine Heimatinsel.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 18.Jan.2017 | 14:14 Uhr