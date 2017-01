Geflügelpest in SH : Vögel auf Sylt bisher ohne Grippe

1 von 1 1 von 1

Die Vogelgrippe, die seit rund drei Monaten auf dem schleswig-holsteinischen Festland grassiert, hat bisher keine Auswirkungen auf Sylt. Weder bei Geflügelhaltungen noch bei Wildenten oder -gänsen konnte das hochansteckende Virus auf der Insel bisher nachgewiesen werden. Die Jäger des Hegering Sylt jagen die Vögel – mit kurzer Unterbrechung – wie gewohnt.

„Wir können wirklich froh sein, dass wir bisher keine Vogelgrippe-Fälle auf der Insel haben“, sagt der Sylter Hegeringleiter Manfred Uekermann. Die Insel sowie das Ordnungsamt seien zudem gut auf den möglichen Fall einer Geflügelpest vorbereitet. In den ersten Wochen nach der Ausbreitung hätten sie allerdings freiwillig darauf verzichtet, Wasserwild zu jagen.



Die Jäger auf Sylt nehmen Rücksicht

Der Landesjagdverband hatte den Sylter Jägern empfohlen, Enten und Gänse so wenig wie möglich aufzuscheuchen, sagt Wiebke Bleicken, Jägerin auf Sylt. Das geschehe bei der Jagd, denn dann fliegen sie immer wieder hoch und in ein anderes Gebiet. Die Vögel, die hier landen, kommen zum Teil auch vom Festland. „Der Verbreitung des Vogelgrippe-Virus sollte damit entgegengewirkt werden“, sagt sie. Ob das zur Eindämmung des H5N8-Virus beigetragen habe, könne sie nicht beurteilen. „Aber wir haben auf alles ein bisschen Rücksicht genommen und nicht so viel gejagt wie sonst“, sagt Bleicken. Würde das Veterinäramt einen Fall auf Sylt nachweisen und einen Sperrbezirke oder Beobachtungsgebiete einrichten, wie es auf dem Festland der Fall ist, würden sie selbstverständlich darauf Rücksicht nehmen.

Weder bei der aktuellen H5N8-Epidemie, noch bei dem 2006/2007 ausgebreiteten Virustyp H5N1 waren auf der Nordseeinsel Geflügelpest-Fälle bekannt geworden, sagt die Sprecherin des schleswig-holsteinischen Umweltministeriums Nicola Kabel. Ob es purer Zufall ist, dass die Insel bisher verschont geblieben sei, könne sie zunächst nicht sagen. Allerdings würde auch nicht jedes – zum Beispiel im Watt – verendete Tier auch gefunden und untersucht werden.

Nach wie vor gelten im gesamten Land – also auch auf Sylt – die Stallpflicht und die strengen Biosicherheitsmaßnahmen. Das Umweltministerium hatte per Erlass an die Kreise die Aufstallung aller Geflügelbestände im Land veranlasst.

Erstmals war das hochansteckende Virus des Subtyps H5N8 der aktuellen Epidemie in Deutschland am 8. November bei verendeten Wasservögeln an Seen im Kreis Plön (Schleswig-Holstein) nachgewiesen worden. Seitdem wurde er in zwei Geflügelhaltungen im Land bestätigt. Inzwischen sind 15 Bundesländer betroffen.

Nach wie vor strittig ist der Infektionsweg: Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hält es für grob fahrlässig, dass das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) an der Theorie der Übertragung durch Wildvogel-Populationen entlang von Vogelfluglinien festhält, nicht aber die mögliche Infektion über Geflügel- oder Futtertransporte untersuche.



Tiere in Kreis Steinburg mussten getötet werden

Zuletzt war eine neue Virus-Variante im Kreis Steinburg aufgetreten: Die Geflügelpest hatte sich dort in Schleswig-Holsteins größtem Putenmastbetrieb ausgeweitet. Gestern war bekannt geworden, dass alle vier Haltungen des Betriebs von dem Virus H5N5 betroffen sind, wie Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mitteilte. Laut Geflügelpest-Verordnung sollen die verbleibenden rund 15 300 Tiere des betroffenen Betriebs ebenfalls getötet werden. Zuvor waren in dem Mastbetrieb bereits 18 400 Puten in zwei anderen Beständen betroffen. Mit der Tötung der Tiere soll ein Ausbreiten der Seuche verhindert werden.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:30 Uhr