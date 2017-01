Neuer Standard DVB-T2 : Verwirrung um das digitale Fernsehen

1 von 1 Foto: Herzig 1 von 1

Ein Laufband warnt Fernsehzuschauer auf Sylt: DVB-T wird zum 29. März 2017 abgeschaltet. Auch die Deutschland-Karte der DVB-T2-Initiative verspricht ab 29. März den neuen Standard im Antennenfernsehen. Doch auf Sylt gehören die DVB-T-Empfänger am 29. März längst noch nicht zum Elektronikschrott. Der Sender Westerland wird erst zum Herbst 2018 umgestellt.

Ob im Fernsehen, via Internet oder mit Postwurfsendungen – auf allen Kanälen wird derzeit auf das drohende Ende des Fernsehempfangs via Antenne hingewiesen. Nur wer einen Empfänger nach dem neuen DVB-T2-Standard besitzt, werde nach dem 29. März nicht vor einem schwarzen Bildschirm sitzen. Als Alternative versuchen einige Anbieter – darunter Vodafone – den Kunden ihre eigenen Kabel- oder IPTV-Verträge schmackhaft zu machen. Doch die Panikmache ist unbegründet, das Antennenfernsehen ist an der Westküste von Schleswig-Holstein auch weiterhin zuverlässig zu empfangen. Während die Ostküste und der größte Teil des Landes zum 29. März umgestellt werden, schaut die Westküste noch nach dem bisherigen Standard. „Der Sender Westerland wird erst im Herbst 2018 umgeschaltet,“ erläutert Veit Olischläger aus dem Projektbüro DVB-T2 Deutschland.

Der Vorteil: DVB-T-Empfangsgeräte, also eingebaute Empfangsteile im Fernseher und Set-Top-Boxen, können noch länger genutzt werden. Der Nachteil: Hochauflösender HD-Empfang ist nach dem alten DVB-T-Standard nicht möglich. Das einzige, was weiterverwendet werden kann, sind die Antennen.

Trotzdem zeigt die Regionalkarte der DVB-T2-Initiative die Insel Sylt schon zum 29. März 2017 als DVB-T2-versorgt an. Wer es genau wissen will, muss auf der Homepage beim „Empfangscheck“ seine Postleitzahl eingeben und sich dann „Zur Karte“ weiter durchklicken. Für den Großteil der Insel Sylt wird ein „schwaches Signal“ vermerkt, für dessen Empfang eine Dachantenne nötig ist. Die Richtantenne sollte nach Osten ausgerichtet sein – der nächste DVB-T2-Sender steht nämlich in Flensburg. Ab Herbst 2018 soll dann eine einfache Antenne ausreichen, um die Programme nach DVB-T2-Standard empfangen zu können.

Doch Sylt gehört für die TV-Anstalten offenkundig zur Provinz. Empfangbar sind hier nur die öffentlich-rechtlichen Programme – neben ARD und ZDF sind das NDR, Arte, Phoenix, BR, Tagesschau 24, One, MDR, WDR, SWR, ZDFneo, ZDFinfo, 3sat und KiKA. Schon heute wollen die Privatsender die Kosten für die DVB-T-Ausstrahlung nicht tragen – in großen Teilen Nordfrieslands und in Flensburg sind RTL, Sat1 und Pro7 per Antenne nicht zu empfangen. Ohne Kabelanschluss oder Satellitenschüssel läuft hier nichts. Wird sich daran im Herbst 2018 etwas ändern? „Ziemlich sicher nicht“, sagt Veit Olischläger. „Es sei denn, das Geschäftsmodell von Freenet geht durch die Decke.“ Das Büdelsdorfer Unternehmen kassiert ab 29. März 2017 für die Entschlüsselung der privaten HD-Programme nach einer dreimonatigen Testphase 69 Euro im Jahr.

Doch für viele Fernsehzuschauer auf Sylt hat Antennenfernsehen ohnehin kaum eine Bedeutung. Die meisten würden ihre TV-Programme via Kabelanschluss oder Satellit empfangen, sagt Dennis Semrow von Fernsehtechnik Sylt in Tinnum. Kabelanschlüsse von Vodafone (früher Kabel Deutschland) gäbe es fast überall außer in List und Hörnum, und in den beiden Randgemeinden dominiere der Empfang via Satellit. Auf Platz drei liege das Entertain-Angebot der Telekom, das Fernsehen via Internet in die Wohnzimmer bringt. DVB-T mit gerade mal einem Dutzend öffentlich-rechtlichen Sendern sei für die meisten keine ernstzunehmende Alternative. Noch nicht einmal auf den Campingplätzen – dort schaut man Satellitenfernsehen.

DVB-T auf Sylt – für Björn Nielsen von H. B. Jensen in Westerland ist das eine „mittelschwere Katastrophe“. Viele Kunden hätten die Hardware wieder in den Laden zurückgebracht, nachdem sie gemerkt haben, dass damit Sat1, RTL und Pro7 nicht zu empfangen sind. „Das ist für uns überhaupt nicht relevant.“

von Ralf Henningsen

erstellt am 31.Jan.2017 | 04:57 Uhr