Heimatverein : Verwirrung um Antrag der Söl’ring Foriining

Für Verwirrung und Unmut sorgte in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses der Gemeinde Sylt ein Antrag der Söl’ring Foriining auf Unterstützung geplanter Sanierungsmaßnahmen für die Jahre 2017 bis 2022. Der Sylter Heimatverein benötigt dringend finanzielle Mittel in Höhe von einer halben Million Euro, um die denkmalgeschützten Gebäude Sylter Heimatmuseum und Altfriesisches Haus umfassend instand setzen zu können. Deshalb hatte sich die Söl’ring Foriining mit gleichlautenden Schreiben an alle Bürgermeister der Insel, Bürgervorsteher Peter Schnittgard sowie die politischen Vertreter aller Sylter Gemeinden gewandt.

Bei der Beratung im Hauptausschuss bemängelten einige Mitglieder jedoch, der Antrag sei zu vage formuliert und es fehlten wichtige Angaben, um darüber einen Beschluss fassen zu können. „Ich bin schon sehr erstaunt“, sagte Gerd Nielsen. „Es geht immerhin um insgesamt 500 000 Euro, da ist mir der Antrag zu wenig konkret. Vor allem vermisse ich einen Finanzierungsplan. Damit kann man nicht professionell arbeiten.“ Außerdem kritisierte der SPD-Fraktionschef, dass niemand von der Söl’ring Foriining im Sitzungssaal vor Ort gewesen sei. Sein Resümee: „Der Antrag ist so nicht akzeptabel.“ Nielsen schlug vor, zunächst eine Gesprächsrunde aller Fraktionen mit dem Vorstand des Heimatvereins sowie den Bürgermeistern aller Inselgemeinden einzuberufen, um sämtliche offenen Fragen zu klären.

Sein CDU-Kollege Wolfgang Jensen sprang ihm zur Seite und kritisierte ebenfalls die seiner Ansicht nach unvollständigen Angaben der Söl’ring Foriining. „Welche anderen Fördermöglichkeiten gibt es zum Beispiel noch“, fragte der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten. „So ein Antrag muss doch Hand und Fuß haben.“ Wie alle anderen Ausschussmitglieder stimmte Jensen schließlich dafür, keinen Beschluss zu fassen, sondern die ganze Angelegenheit zur Überarbeitung an den Heimatverein zurück zu verweisen. Eine gemeinsame Gesprächsrunde wie von Nielsen vorgeschlagen halte er jedoch erst danach, also nach Wiedervorlage des Antrags, für sinnvoll.

Sven Lappoehn, Geschäftsführer der Söl’ring Foriining, zeigte sich auf Anfrage der Sylter Rundschau überrascht von der Entscheidung des Gremiums: „Zunächst einmal: Wir haben nicht gewusst, dass unser Antrag schon auf der ersten Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag behandelt werden sollte. Wir haben auch keine Einladung erhalten.“ Selbstkritisch gestand Lappoehn allerdings auch ein, dass „wir von uns aus gar nicht mitgekriegt haben, dass das Thema auf der Tagesordnung steht – dann wäre natürlich jemand von uns gekommen.“ Andererseits freue er sich, dass so schnell beraten werde und betonte, die Söl’ring Foriining habe sehr wohl ihre „Hausaufgaben“ gemacht: „Wir haben zu unserem Antrag schriftlich eine Kurzversion des Sanierungskonzeptes mit einer Auflistung aller geplanten Maßnahmen und der dafür veranschlagten Kosten eingereicht.“

Darin habe außer der Begründung, warum die 500 000 Euro überhaupt erforderlich seien, auch gestanden, dass der Heimatverein sich neben den beantragten Mitteln von den Inselgemeinden ebenso um eine Vorfinanzierung durch Kreditaufnahme bei der Sylter Bank, parallel und danach durch Eigenmaßnahmen wie Fundraising, der Beantragung von Stiftungs- und öffentlichen Geldern sowie durch das Einwerben von Spenden durch PR-Maßnahmen bemühen werde, das dringend notwendige Geld zusammen zu bekommen.

Außerdem hätte die Söl’ring Foriining zeitgleich zu dem schriftlichen Antrag eine Aufstellung mit detaillierten Angaben zu jeder Maßnahme einschließlich eines Zeitplanes der gestreckt über sechs Jahre auszuführenden Arbeiten eingereicht. „Das Gesamtkonzept ist Ihnen zur vereinfachten Weitergabe auf digitalem Wege zugegangen“, heißt es in dem Schreiben an alle Gemeinden. „Diese Langversion liegt der Verwaltung vor“, sagte Sven Lappoehn. Warum sie jedoch den Ausschussmitgliedern nicht zur Kenntnis gelangte, kann er sich nicht erklären.

Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) sieht die Abwesenheit der Unterlagen nicht als Fehler, sondern als Teil des gängigen politischen Prozedere: Im Hauptausschuss sei „nur eine Koordinierungsentscheidung“ getroffen worden, sagt er auf die Frage, warum die Verwaltung den Politikern die entsprechenden – und sehr viel detaillierteren – Papiere nicht zugänglich gemacht habe. Sobald der Vorstand der Föriining sowie die Inselbürgermeister „inhaltlich beraten und entscheiden“, werden „selbstverständlich sämtliche entscheidungserheblichen Unterlagen zur Verfügung gestellt sein“. Im Hauptausschuss (einem Koordinierungsausschuss) sei der Antrag des Heimatvereins demnach nicht abgelehnt worden, sondern dieser hatte, seiner Zuständigkeit entsprechend, „koordinierend festgelegt“, dass der weiteren Beratungsverlauf mit allen Oberhäuptern der einzelnen Gemeinden stattfinden soll. Ein Datum für dieses Treffen stünde noch nicht fest.

Den Vorschlag, dass sich jetzt alle an einen Tisch setzen und gemeinsam beraten, unterstützt auch der Geschäftsführer der Söl’ring Foriining ausdrücklich: „Die Sanierung der beiden Gebäude ist alternativlos, der Bestand muss unbedingt geschützt werden“, so Lappoehn. „Wir machen das ja für die gesamte Insel, für alle Sylter.“

von Lea Sarah Albert

erstellt am 17.Jan.2017 | 04:35 Uhr