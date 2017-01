Hungriger Dieb : Unbekannter klaut Handwerker auf Sylt die Stulle

1 von 1 1 von 1

Tinnum | Ein unverschlossenes Auto hat einen Handwerker auf Sylt um sein Pausenbrot gebracht: Er und sein Kollege hatten am frühen Montagmorgen ihren Wagen auf einer Baustelle in Tinnum entladen, sagte ein Sprecher der Sylter Polizei. Ihre Abwesenheit nutzte demnach ein vermutlich hungriger Dieb. Vom Beifahrersitz des offenen Autos habe er einen roten Rucksack gestohlen – in dem sich neben dem Essen auch Geld und Führerschein des Beklauten befanden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von lsa

erstellt am 24.Jan.2017 | 12:48 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen