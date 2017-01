Autoaufbruch Sylt : Unbekannte stehlen teure Winterjacken und Taschen aus Jaguar

1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Keitum | Unbekannte haben in Keitum einen Jaguar aufgebrochen und teure Winterjacken, Hemden, Sonnenbrillen sowie zwei Taschen von Edellabels mitgenommen. Die Täter hatten bereits vor rund einer Woche die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und sich bedient, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg heute. Mitten am Tag hatten sie demnach die hochwertige Bekleidung sowie die Gepäckstücke im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen lassen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

von Lea Albert

erstellt am 16.Jan.2017 | 12:27 Uhr

