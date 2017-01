Raubüberfall auf Sylt : Unbekannte rauben 20-Jährigen in List aus

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

List | Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen 20-Jährigen in List niedergeschlagen und ihn beraubt. Der Mann sei auf dem Weg nach Hause von der Arbeit gewesen, als ihn die beiden Angreifer im Dunkeln überraschten, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg. Während der eine den jungen Mann schlug, habe ihm der andere die Geldbörse weggenommen. Anschließend flüchteten die Täter. Das Opfer blieb demnach unverletzt. Wie viel Geld sie erbeuteten war zunächst unklar. Die Sylter Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 23.Jan.2017 | 11:57 Uhr

