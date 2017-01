Insel-Sport : Titeljagd beim Tischtennisturnier

vergrößern 1 von 3 Foto: Fleischmann 1 von 3





Wer am Wochenende spontan im Sportzentrum Sylt-Ost vorbei schaute, musste froh sein, wenn er einen Platz auf der Zuschauertribüne ergattern konnte, denn hier fanden von Freitag bis Sonntag die 37. Inselmeisterschaften im Tischtennis statt.

Angetreten waren die Senioren I und II, die Herren aller Klassen sowie die Damen, die mit 80 Teilnehmerinnen ein erfreulich großes Feld stellten und am Sonnabend und Sonntag die Siegerplätze im Doppel und „Mixed“ unter sich ausspielten. Gut 200 Sportlerinnen und Sportler aus rund 50 Vereinen bevölkerten mit ihrem Equipment die große Halle, die sich mit 20 Tischtennisplatten für den großen Ansturm gerüstet hatte. Denn wenn das Traditionsturnier der TTG zur Titeljagd auf Sylt einlädt, melden sich Tischtennis-Liebhaber aus ganz Deutschland an. „Manche Spieler reisen sogar aus Nürnberg an“, verrieten die Organisatoren und Ausrichter des Turniers Roger Laß und Sascha van der Haar vom TTG.

Einen weiten Weg nahm zum Beispiel auch Jochen Wollmert aus Wuppertal auf sich, der bei den Paralympics bereits drei Mal siegreich war. Ebenfalls ein Star der Paralympic-Szene ist Stephanie Grebe (aus dem Kreis Pinneberg), die 2016 die Silbermedaille im Tischtennis gewann und derzeit den vierten Platz der Weltrangliste in der Schadensklasse besetzt. Nach Sylt kam sie nun schon zum siebten Mal, einfach weil sie die Stimmung auf der Insel besonders genießt. Auch ihre Bekannten schwärmten in höchsten Tönen von diesem Wochenende, denn „das hier ist einfach das beste und größte Turnier in Schleswig-Holstein, die Veranstalter sind super nett und gut organisiert, es gibt gratis Shuttle-Service zum Bahnhof und tolle Verpflegung mit hausgemachten Kuchen, Suppen und Broten. Wir hoffen, dass die Jungs das noch ganz lange machen“, fasste Melanie Hachmann vom TTT aus Seeth-Ekholt (Kreis Pinneberg) das Turnier begeistert zusammen. Natascha Voß aus Kaltenkirchen kommt auch schon seit zehn Jahren zu diesem Turnier und gab Augen zwinkernd zu, dass neben dem Turnier mit „vielen netten Menschen und tollen Spielen“ natürlich auch das Flair der Insel lockt. „Wir nehmen uns das ganze Wochenende Zeit und genießen zwischen den Spielen die Natur, gehen Essen und machen Party.“ Auf diese Weise sind zwischen den vielen „Wiederholungstätern“ feste Freundschaften entstanden, die das Insel-Turnier zum festen Bestandteil des Sportkalenders werden lässt. „Und das auch der Insel in der eher ruhigen Zeit im Januar wirtschaftlich sehr gut tut“, wirft Sascha van der Haar ein, denn „die Gäste brauchen Appartements und Hotels und gehen abends gerne noch aus.“ Doch auch wenn Stimmung und Flair eher einem „Spaßturnier“ entsprachen, standen natürlich die Titelgewinne im Vordergrund.

Wer nun selbst neugierig geworden ist und das Spiel mit dem flinken kleinen Ball für sich entdecken möchte, ist herzlich eingeladen, beim Training vorbei zu schauen und mitzumachen: Jugendliche immer montags und freitags von 16.30 bis 18.30 Uhr. Herren ab 18.30 bis 20 Uhr sowie mittwochs und freitags 20 bis 22 Uhr.





Die Sieger:Damen Sen. 1 (Alter 40-55 Jahre): Andrea Rehder (SC Hohenaspe); Damen Sen. 2 (Alter: ab 56 Jahre): Gabi Kochanski (FC Voran Ohe); Herren Sen. 1 (Alter 40-55 Jahre): Carsten Walter (SC Hohenaspe); Herren Sen. 2 (Alter ab 56 Jahre): Rudi Frey (PSV Eutin); Damen A-C (Hauptfeld alle Damen): Ann-Kathrin Gericke (TSV Schwarzenbek); Damen A-C (Trostrunde): Finja Wieckhorst (FTSV Fortuna Elmshorn); Herren A/B (stärkste Konkurrenz): Torben Markscheffel (TSV Bargteheide); Herren A/B (Trostrunde): Jochen Wollmert (Borussia Düsseldorf); Herren C: Andreas Petersen (SG Eidelstedt-Lurup); Herren D: Jonas Mach (TSV Pansdorf); Damen Doppel: Christiane Lehmann (ESV Neustadt), Silke Langwaldt (Altonaer TV); Herren Doppel: Christian Jürgensen (TTG Sylt-Ost), Thorsten Franz (SV Preußen Reinfeld); Mixed: Danuta Brenneke (VfL Woltorf), Stefan Heinaker (VfB Lübeck).

von rh

erstellt am 16.Jan.2017 | 04:38 Uhr