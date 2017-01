Tannenbäume und ein bisschen Chaos

1 von 1 1 von 1

Ach ja, das Weihnachtsfest ist vorbei und schon verfliegt all die hübsche Pracht und jede geübte Harmonie ist perdu. Schade eigentlich, denn was brauchen wir mehr als ein bisschen Glanz und ein friedvolles Miteinander?

Doch nun müssen wir gleich nach dem Fest erleben, dass Glanz und Harmonie so schnell verschwinden wie der Tannenbaumschmuck. Klar, wenn die Kugeln weg sind, will keiner mehr den Nadelbaum in der guten Stube haben. Da war es eine nette Idee der Gemeinden, die Bäume abzuholen, um sie später als bestes Brennholz bei der Biike als lodernde Flammen aufgehen zu sehen.

Gar nicht gut war dagegen die Idee der Gemeinde Sylt, kurz mitzuteilen, dass diese Form der Entsorgung schmuckloser Bäume nicht mehr stattfinden soll. Denn schließlich, so die Nachricht aus dem Rathaus, belaste dieser Service die Gemeindekasse mit 15 000 Euro. Egal, die Empörung unter den Syltern war heftig. Empörung aber will man als Bürgermeister nicht. Da war es eine verständliche Idee, dass der Gemeindechef diese Stimmungslage schnell aus der Welt haben wollte und so erklärte, er habe das mit den Tannenbäumen gar nicht so gemeint. Ja, das seien alles nur Gerüchte. Ups!

Kann man so machen, lieber Herr Häckel, sollte dann nur stimmen. Aber wie hieß es doch in Ihrer Neujahrsansprache: „Es gab natürlich ein bisschen Chaos“. Damit waren zwar die Staus an den Abreisetagen gemeint, aber irgendwie stimmt das im Moment für einiges auf unserer schönen Insel. Doch das Jahr ist jung – kann also noch alles richtig gut werden. Nicht nur mit den Tannenbäumen – vielleicht sogar mit den Baustellen und der Verkehrsführung an den problematischen Abreisetagen ...





von Michael Stitz

erstellt am 07.Jan.2017 | 04:07 Uhr

