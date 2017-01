Sylts gelungener Start ins neue Jahr

1 von 1 Foto: Sieverts 1 von 1

Auf der ganzen Insel feierten Sylter und Gäste den Jahreswechsel friedlich und ausgelassen. Auf der Westerländer Strandpromenade fanden sich etwa 10 000 Besucher und in Wenningstedt etwa 3000 bis 4000 Besucher ein, wie die Polizei bekanntgab. „Es waren etwas weniger Besucher da als in den vergangenen Jahren“, sagt Jörg Elias, Veranstaltungsleiter des Insel Sylt Tourismus Service. „Alles verlief friedlich“, sagt er , „sogar das Hamburger Security-Personal erzählte, dass sie noch nie eine so friedliche Open-Air–Veranstalttung erlebt hätten.“

Auch die Sylter Polizei verzeichnete in der Silvesternacht keine größeren Einsätze. „Es war, verglichen mit anderen Nächten, eine relativ ruhig“, sagt Polizei-Hauptkommissar Torsten Biß. Seine Kollegen hätten zu 35 Einsätze ausrücken müssen, „darunter waren eine ganze Menge hilflose Personen und zwei Körperverletzungen“, so Biß. „Hilflose Personen“ seien hauptsächlich stark alkoholisierte oder durch andere Drogen beeinträchtigte Personen. „Zwei sind bei uns in der Zelle gelandet, die anderen konnten wir glücklicherweise wieder ihren Bezugspersonen zuordnen, so dass sie zuhause schlafen konnten“, sagt Biß. Die Einsätze waren über die ganze Insel verteilt, wobei es Schwerpunkte in Westerland und in Kampen gab. Zwar sei in den meisten Fällen Alkohol im Spiel gewesen, allerdings nicht mehr als in den vergangenen Jahren zur Jahreswende. „Dafür dass so viele Menschen auf der Insel waren, war es sogar sehr entspannt“, sagt Biß.

Ein Vorfall ereignete sich allerdings am Westerländer Strand, sagt Biß: Dort habe ein Mädchen zwei Faustschläge ins Gesicht bekommen und sei hingefallen. „Weil sie daraufhin von zahlreichen Menschen überrant wurde, ist ihr die Kniescheibe herazusrausgesprungen“, so Biß. Die Sylterin sei in die Nordseeklinik gebracht worden.

In Wenningstedt trübte lediglich ein kurzer Stromausfall während der Lasershow die ansonsten grandiose Stimmung. „Aber alle Besucher haben das zum Glück mit viel Humor genommen und einfach selbst laut weitergesungen“, sagt Wenningstedts Tourismus-Chef Henning Sieverts. Nicht nur die Promenade sei am Abend gut besucht gewesen, auch die Party im Kursaal³ lockte das Partyvolk: „420 Gäste kamen, das sind erheblich mehr als im vergangenen Jahr“, so Sieverts.

Während in Wenningstedt Lasershow und Feuerwerk die Besucher zum Staunen brachten, wurden im Inselsüden nur Raketen gezündet. Eine halbe Stunde vor Mitternacht pilgerten die Menschen aus allen Ecken des südlichsten Dorfs über die Strandstraße zum Hörnumer Oststrand - und dann weiter zum Hafen. Der Betreiber der Strandperle, einer Imbisbude auf dem kleinen Platz unter dem Leuchtturm, machte vermutlich das Geschäft des Jahres. Sekt, Glühwein und Bier fanden reißenden Absatz

Kurz vor Neujahr standen viele hundert Insulaner und Gäste in Hörnum am Meer unter freiem Himmel, sie warteten auf null Uhr und auf das große Feuerwerk. Eine Frau, geschätzt Mitte sechzig, war erstaunt. Sie hat einst in dem südlichsten Inselort gelebt. Jetzt erklärte sie kopfschüttelnd: „Dass man so etwas in Hörnum mal erlebt, das hätten wir früher nicht gedacht.“ Vor zwanzig, dreißig Jahren war in der Silvesternacht in Hörnum in der Tat fast nichts los. Und nun das: Punkt Mitternacht steigen die ersten bunten Raketen laut donnernd in den tief schwarzen Himmel. Die Knallkörper erhellen das gesamte Hafenareal - immer für den Bruchteil einer Sekunde - fast taghell für fast eine Viertel Stunde lang. Ein Mann sagte leise: Das Geld, das das Feuerwerk gekostet hat, wäre womöglich besser in die Sanierung des maroden Hafens investiert worden. Die meisten Schaulustigen aber zeigten sich hellauf begeistert. Nach vielen „Ohs“ und „Ahs“ war dann aber Schluss, das Feuerwerk war abgebrannt. Die Party ging aber weiter, bis tief in die Nacht hinein. Zu Musik von Helene Fischer, den Gipsy Kinds und Gloria Gainor begrüßen die Hörnumer das Jahr 2017, manche von ihnen beschwingt tanzend.





