Tief „Axel“ : Sylt nach dem Sturm: Jetzt wird aufgeräumt

Westerland | Fliegende Dachziegel und lose Plastikabsperrungen: Obwohl in der Nacht zum Mittwoch teilweise orkanartige Böen über die Insel Sylt gefegt waren, hielten sich die Schäden am Morgen nach der Sturmnacht in Grenzen.

Insgesamt vier Mal musste die Westerländer Feuerwehr in der Nacht sowie Mittwochmorgen ausrücken, um Passanten vor losen Ziegeln sowie Autos vor umherfliegenden Straßenschildern zu schützen. Verletzt wurde niemand. Auch in den anderen Inselgemeinden war es demnach weitgehend ruhig geblieben.

von Moni Roth/Pierre Boom

erstellt am 04.Jan.2017 | 18:30 Uhr

