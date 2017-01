Geburten auf der Insel : Sylt: Hebammen-Rufbereitschaft geht weiter

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Der Kreis Nordfriesland wird sich auch in diesem Jahr finanziell an der 24-Stunden-Rufbereitschaft der Hebammen auf Sylt beteiligen. Wie Eberhard Eberle (SPD) auf der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag mitteilte, will der Kreis rund 11.000 Euro zuschießen. Auch die Sylter Gemeinden werden weiterhin zahlen – das wurde bereits vor mehreren Wochen beschlossen.

Die Finanzierung der Hebammen-Bereitschaft ist zunächst nur für 2017 gesichert, dann muss neu verhandelt werden. Fast rund um die Uhr waren die Hebammen Hepper und Bäcker seit dem 1. Oktober 2015 mit dem DRK erreichbar, um sich in Notfällen um schwangere Frauen auf der Insel zu kümmern.

Zuletzt war jedoch unklar, ob und wie viel Geld die Sylter Gemeinden in das Projekt investieren. Das Land Schleswig-Holstein und die Krankenkassen hatten bereits im August zugesagt, das Projekt auch 2017 unterstützen zu wollen. Die 15 Monate lange Testphase der Rufbereitschaft sei demnach erfolgreich gewesen, heißt es: Auch 2017 können Schwangere auf der Insel im Notfall auf die Unterstützung der Hebammen zählen. Unklar ist weiterhin, ob sich in diesem Jahr alle drei Hebammen der Insel an dem Projekt beteiligen.

„Wir sind froh, dass es weitergeht mit der Rufbereitschaft, das hat sich gut bewährt in den vergangenen Monaten“, sagt Eberle, der auch Vorsitzender des Sozialausschusses der Gemeinde Sylt ist. Dass der Kreis jetzt ebenfalls mit im Boot ist, sei eine „große Entlastung“. Eine 100-prozentige Sicherheit, dass immer alles reibungslos funktioniert, könne allerdings niemand geben.

Rund sechs Monate hatten die Gespräche über die Finanzierung mit den Krankenkassen gedauert. Erst jetzt habe man alles klären können, so Eberle. 11.000 Euro wird auch die Insel zahlen – 75 Prozent davon die Gemeinde Sylt, der Rest werde unter den vier Amtsgemeinden (Kampen, Wenningstedt-Braderup, List und Hörnum) aufgeteilt.

27.000 Euro übernähmen die Kassen sowie Kreis und Land je 10.000 Euro. Von dem Geld werden unter anderem die Versicherung sowie eine Art pauschale Aufwandsentschädigung für die Hebammen bezahlt. Pro Bereitschaftstag erhalten sie 100 Euro.

Die Gesamtkosten beliefen sich demnach für das Jahr 2017 auf 58.000 Euro – gerechnet auf drei Hebammen. Nur zwei der insgesamt drei Hebammen auf der Insel, Cornelia Bäcker und Heidrun Hepper, hatten sich ab Oktober 2015 auf den Modellversuch eingelassen. Ob Hebamme Anke Bertram, die auf eine Teilnahme an dem Projekt bisher verzichtet hatte, in diesem Jahr dabei ist, war zunächst unklar.

Der Grund für ihre Zurückhaltung seien die Konditionen: „Ich bin bereit sofort mitzumachen, aber nur, wenn der Vertrag für mich berufsethisch vertretbar ist“, sagt Bertram. Bezüglich der Zusammenarbeit und der Haftung im Notfall gäbe es noch „jede Menge Klärungsbedarf“. Diese Zweifel und rechtliche Lücken müssten zunächst ausgeräumt werden.

Eine weitere Fachkraft, die sie bei dieser Arbeit unterstützt, könnten die beiden Hebammen gut gebrauchen. „Zu dritt wäre es besser“, sagt Bäcker. Obwohl sie – zumindest mündlich – zugesagt hat, weiterhin ihr Handy für werdende Mütter eingeschaltet zu lassen, ist auch sie nicht richtig zufrieden mit der aktuellen Situation. „Ich habe noch nichts Schriftliches vorliegen und warte noch auf den offiziellen Vertrag“, sagt sie. Ihr alter Vertrag sei Ende 2016 ausgelaufen, seitdem arbeite sie ohne die Gewissheit der finanziellen sowie rechtlichen Sicherheit.

Rechtliche Schwächen sieht auch Christian Thiessen von den Insulaner-Piraten. Zwar freue er sich, dass bei der am Dienstag gefällten Entscheidung bei keiner der Parteien das Geld eine Rolle gespielt habe, bemängelt allerdings, dass die „Lösung von gesellschaftlichen Problemen alleine auf die Hebammen“ übertragen würde. „Ein dokumentiertes und funktionierenden Rettungskonzept fehlt auf der Insel nach wie vor“, sagt er. Durch die Schließung weiterer Geburtsstationen seien zudem die verbliebenen Kreissäle im Umkreis überlastet.

Im vergangenen Jahr waren 21 Babys mit Unterstützung der Rufbereitschaft auf die Welt gekommen. Weitere fünf seien es in den drei Monaten nach Beginn des Projekts – 1. Oktober bis Ende Dezember 2015 – gewesen, sagt der DRK-Chef Karl-Heinz Kroll.

Dass auch die Hebammen nicht immer rechtzeitig helfen können, hatte sich zuletzt vor rund vier Monaten gezeigt: Damals hatte eine Sylterin ihr Kind kurz vor der Ankunft an der Niebüller Autoverladung zur Welt gebracht. Die Fahrt mit dem Autozug dauerte etwas länger als geplant, so lange konnte das Baby nicht warten.

Die Kreißsäle auf Sylt sind seit 2014 geschlossen – auch in Niebüll gibt es keine Geburtenstation mehr. Inselkinder kommen in Fachkliniken in Helmstedt und Husum, Flensburg und Hamburg zur Welt, oder dort, wo Verwandtschaft wohnt. Schwangere Frauen, bei denen plötzlich die Geburt einsetzt, oder die aus anderen Gründen Hilfe brauchen, erreichen die Rufbereitschaft unter 112.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 12.Jan.2017 | 04:49 Uhr