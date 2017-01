Feuerwehr-Einsätze auf Sylt : Sturm hinterlässt nur geringe Schäden auf Sylt

vergrößern 1 von 3 Foto: Boom 1 von 3





Lose Dachziegel und fliegende Plastikabsperrungen: Obwohl in der Nacht zum Mittwoch teilweise orkanartige Böen über die Insel gefegt waren, hielten sich die Schäden am Morgen nach der Sturmnacht in Grenzen. Insgesamt vier Mal musste die Westerländer Feuerwehr in der Nacht sowie gestern morgen ausrücken, um Passanten vor losen Dachschindeln sowie Autos vor umherfliegenden Straßenschildern zu schützen. Verletzt wurde niemand. Auch in den anderen Inselgemeinden war es demnach weitgehend ruhig geblieben. „Der erste Einsatz war am Dienstagabend um 22.30 Uhr am Westerländer Bahnhof“, sagte Wehrführer Jörg Elias.

Rund um den Bahnhof hatte sich die Straßenabsicherung der Baustellen gelöst und begonnen, sich zu verschieben. „Die haben wir dann von der Nicolaistraße Ecke Trift bis zur Kjeirstraße abgebaut und zur Polizei gefahren, damit sie nicht durch die Gegend fliegt.“ Damit niemand in die ungeschützten Schlaglöcher fährt, musste die gesamte Straße anschließend gesperrt werden, sagt Elias. Die übriggebliebenen Absperrungen, die zum Teil aus Plastik bestehen, waren „auf die Seite gelegt und mit beschwert worden“, erläuterte Elias.

Bis eine Stunde nach Mitternacht waren rund 25 Feuerwehrleute im Einsatz, um die umherfliegenden Teile zu sichern. Ihren nächsten Einsatz hatten die Helfer am Mittwochmorgen im Pidder-Lüng-Wai: Bei einem Reetdachhaus hatte sich die Firsthaube einmal umgeschlagen und musste gesichert werden, damit das Dach nicht komplett abgedeckt wird, sagte der Westerländer Wehrführer. „Die haben wir zurückgeklappt und mit Sandsäcken beschwert.“

Rund vier Stunden hielt ein Dach in der Friedrichstraße anschließend die Retter auf Trab: An einem Gebäude hatten sich hier – auf rund 50 Meter Breite – die obersten vier Reihen der Dachpfannen gelöst. „Alles, was zu lose war, wurde runtergenommen, der Rest festgeschraubt oder mit Sandsäcken beschwert“, sagte Elias. Zehn Einsatzkräfte sorgen dafür, dass die Ziegel nicht als gefährliche Wurfgeschosse auf die Passanten in der Fußgängerzone fielen. Der Bereich rund um das Haus, darin befinden sich auch ein Eiscafé, ein Spielzeugladen und ein Modegeschäft, waren während der Aufräumarbeiten am Nachmittag gesperrt.

Hoch hinaus mussten die Feuerwehrleute gestern auch bei ihrem vorerst letzten Einsatz des Tages, um erneut Sturmschäden zu beseitigen: In der Westerländer Elisabethstraße hatten Böen die verrottete hölzerne Dacheinfassung vom Giebel gelöst.

Nach dem Weihnachtssturm „Barbara“ hatte am Dienstag das neue Sturmtief „Axel“ Kurs auf die Westküste genommen und hohe Windgeschwindigkeiten mit sich gebracht. Seinen Höhepunkt erreichte der Sturm in der Nacht zum Mittwoch, sagte Michael Bauditz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst . Teilweise wurden Orkanböen bis Windstärke 12 erreicht.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 05.Jan.2017 | 04:10 Uhr

