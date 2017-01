Inselwetter : Sonne und Eis weichen Regen und Wind auf Sylt

1 von 1 Foto: Boom 1 von 1

Fast schon frühlingshaft wirkt die Stimmung auf diesem Foto, das am Montag Mittag am Lister Ellenbogen enstanden ist. Doch der Schein trügt: Auch heute bleiben die Temperaturen auf der Insel eher winterlich, heißt es von Wetterwelt in Kiel. So eisig wie in den vergangenen Tagen soll es dann aber nicht mehr werden.

Bei höchstens fünf Grad – die sich deutlich frischer anfühlen – kann es heute regnen auf Sylt. Dazu weht ein Wind aus Südwest mit starken Böen. Die Sonne wird sich laut Prognose vermutlich nicht zeigen. In der Nacht wird es kälter. Morgen ändert sich das Wetter kaum: Es kann wärmer werden, der Regen lässt nach.





von Lea Sarah Albert

erstellt am 18.Jan.2017 | 14:15 Uhr

