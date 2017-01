Abreiseverkehr auf Sylt : „Schuld sind die Besserwisser“

vergrößern 1 von 2 Foto: Wiebke Stitz 1 von 2

Abreiseverkehr extrem: Kilometerlang standen die Autos gestern Stoßstange an Stoßstange in einem Megastau durch den gesamten Westerländer Innenstadtbereich. „Es ist absolut keine Bewegung mehr auf den Straßen“, sagte R.SH-auf-Sylt-Moderator Carsten Koethe, der sich bei einem Gang durch Westerland ein Bild von dem Verkehrschaos machen wollte. „Ich habe mir den Stau am ‚Hotel Stadt Hamburg‘ etwa 15 Minuten angeguckt – und die einzige Bewegung, die da drin war kam, weil Leute aus der Schlange ausgebrochen und umgedreht sind.“ Er bekäme „ohne Ende“ Höreranrufe: „Viele sagten mir, dass sie mich seit eineinhalb Stunden hören und währenddessen nur einige Meter vorangekommen sind.“

Kaum voran kamen auch die Busse der Sylter Verkehrsgesellschaft (SVG). „Seit dem Vormittag können wir Tinnum nicht mehr anfahren“, sagte SVG–Sprecherin Juliane Nissen-Hünding. „Wir haben nur begrenzt Busse und die meisten davon stehen selbst irgendwo im Stau.“ Zwar hatte die SVG so genannte Verstärker-Busse eingesetzt, die die Abfahrten am ZOB gewährleisten sollten, „aber wir kommen einfach nicht mehr durch, auch nicht zum ZOB“.

Ein Inselrundfahrtbus habe vom Bahnweg bis zum Bahnhof eine Stunde gebraucht. „Es wäre schön gewesen, wenn die Gemeinde die Lorens-de-Hahn-Straße Richtung Süden für diesen einen Tag als Staufläche zur Verfügung gestellt hätte“, so die SVG-Sprecherin, „das würde den Verkehr sichtlich entlasten. Auch wenn die Straßendecke noch nicht ganz fertig ist, die Anlieger befahren die Straße ja auch.“

Aber nicht nur die Verkehrsteilnehmer mussten Geduld mitbringen, auch die Supermärkte am Industrieweg sowie die Westerländer Tankstellen waren Leidtragende des Chaos. „Es kann ja keiner kommen“, ärgerte sich Hermann Schulze, Warenhausleiter von Famila. „Als ich um 11 Uhr zur Arbeit kam, stand vor unserem Geschäft ein einziges Auto, und das war auch noch ein Dauerparker.“ Es sei gravierend schlimmer als in den vergangenen Jahren, erzählte er. „Bisher konnten die Kunden an den starken Abreisetagen immer noch zu uns kommen. Jetzt sind wir durch die Baustelle am Trift völlig abgeschnitten.“ An einem Tag wie gestern habe der Supermarkt 70 bis 80 Prozent Umsatzeinbußen pro Stunde. „Das holen wir auch nicht mehr auf, denn die Menschen nutzen dann natürlich die anderen Märkte, die sie besser anfahren können.“

Nikolas Häckel appellierte derweil an die Urlauber: „Alle Beteiligten sollen sich bitte an die von der Verwaltung eingerichteten Umleitung halten“, so der Bürgermeister der Gemeinde Sylt. „Wir haben dieses Verkehrschaos, weil es Abreisende gibt, die sich nicht an die Umleitung halten. Abreisende, die meinen, es besser zu wissen.“ Das führe dazu, dass die Innenstadt blockiert wird. „Sie fahren nicht über Tinnum, sondern sie blockieren durch ihr besserwisserisches Verhalten den Abreiseverkehr.“

Seine Bitte an die Autofahrer: „Halten Sie sich an die Umleitungen, informieren Sie sich auf den Handzetteln in den Tüten bei der Anreise, fragen Sie ihre Vermieter, fragen Sie im Tourismus-Service nach, überall liegen die Flyer aus, wie der Abreiseverkehr zu vollziehen ist.“

Generell wäre es aber klug, als Sylt-Urlauber ganz auf sein Auto zu verzichten, so der Bürgermeister. „Wer mit Flieger oder Bahn anreist, kann auch die Natur viel besser genießen. Wir haben auf der Insel so einen tollen öffentlichen Personennahverkehr, wir haben E-Bikes, Mietwagen, man braucht sein Auto nicht mitzubringen.“ Auf der Insel könnten Abreisestaus zwar nie ganz vermieden werden, so der Bürgermeister, „wer auf sein Auto daher absolut nicht verzichten kann, soll sich dann doch bitte an die Umleitungen halten.“

Der Chef von Sylt Marketing (SMG), Moritz Luft, sieht die Schuld nicht bei den Urlaubern: „Die meisten Gäste beachten die Umleitungen in Richtung Autoverladung und tragen dazu bei, dass der Rückreiseverkehr bislang in einigermaßen geordneten Bahnen läuft“, so Luft. Die Vermutung, dass lange Wartezeiten an der Autoverladung und stockender oder stehender Verkehr in der Westerländer Innenstadt in diesen Tagen gänzlich zu vermeiden wäre, sei wegen des hohen Verkehrsaufkommens einerseits und der umfangreichen Baumaßnahmen andererseits eher unwahrscheinlich. „Verkehrsstörungen und Wartezeiten sind aufgrund des begrenzten Verkehrsraums und der begrenzten Abfertigungskapazitäten zu hochfrequentierten Abreisezeiten leider unvermeidbar.“

von Julia Nieß

erstellt am 04.Jan.2017 | 00:15 Uhr

