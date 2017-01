Kampen un Wenningstedt-Braderup : Rückblicke zum Jahresausklang

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Je mehr ein Mensch zu hoffen wagt, desto größer wird er mit seiner Hoffnung“. Diese Erkenntnis des von den Nazis hingerichteten Theologen Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) setzte Stefanie Böhm als aktuelles Motto über ihre Rede zum Kampener Jahresausklang 2016. „Denn im vergangenen Jahr hat die Welt Hoffnung als Ressource dringend benötigt“, begründete Kampens Bürgermeisterin ihr Motto mit Blick auf Terror, Krieg und all das damit verbundene menschliche Leid, das in vielen Teilen der Welt Not und Vertreibung auslöst. Stefanie Böhm machte auch deutlich wie anders dagegen das Leben auf Sylt ist. „Wir auf unserer schönen Insel leben glücklicherweise noch in einer heilen Welt, wir haben keine Angst, auf Weihnachtsmärkte zu gehen oder nachts allein durchs Dorf nach Hause. Wenn das Auto mal nicht abgeschlossen ist, steht es trotzdem am nächsten Tag noch da. Wir genießen eine wunderbare Natur, atmen traumhafte Luft, erleben im Sommer Jubel und Trubel und im Winter eine herrliche Ruhe, dafür bin ich und ich glaube, ich kann hier für jeden einzelnen sprechen, sehr, sehr dankbar“.

Das traditionelle Treffen im Kaamp Hüs nutzte die Bürgermeisterin, um auf positive wie negative Entwicklungen im Ort hinzuweisen. Die Liste der erfreulichen Ereignisse in Kampen ist lang. Sie beginnt bei der Wiedereröffnung des Dorfkrugs, reicht über die neuen Wohnungen für zwölf Kampener Familien im Börderhüs, dem ehemaligen Kindergarten, bis hin zur eigenen Briefmarke oder den vielen erfolgreichen Veranstaltungen, die Kampen in 2016 bieten und erleben durfte. „Mein persönliches Highlight in 2016 war Kampen Jazz by Till Brönner“, gesteht die Bürgermeistern, denn „es war eine so herrliche, gechillte Stimmung. Vor der Bühne und im Strönwai lauter glückliche Menschen“. Da freut es sie, dass es „hier 2017 eine Fortsetzung geben wird, denn es soll eine feste Veranstaltung im Kalender werden, allerdings zu einem früheren Zeitpunkt. Kampen Jazz 2017 wird nach jetzigem Stand am 06. und 07. Juli stattfinden.“ Wo vieles glückt, geht auch manches schief, entwickelt sich nicht so wie erhofft. Die Sturmhaube gehört wohl in dieses Kategorie und ebenso die Premiere des Beachclubs Kampen Bay. Dazu stellt die Bürgermeisterin etwas ernüchtern fest: „Kampen Bay auf unserer Eventfläche in der Kurhausstraße war ein Versuch und Versuch macht klug. Das wird es 2017 nicht mehr geben.“ Zur Zukunft der Sturmhaube gibt es von Stefanie Böhm den Hinweis, dass „der Pachtvertrag mit der Laggner-Gruppe im beiderseitigen Einvernehmen aufgehoben wurde. Die Sturmhaube schließt Anfang Januar. Sie wird neu ausgeschrieben, wann wieder eine Eröffnung sein wird, kann man zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen, aber Sommer 2017 wird wohl nicht realistisch sein“. Die Sturmhaube wird also (mal wieder) zu einer Herausforderung für Kampen. Ein Thema, das aber nach den Worten von der Bürgermeisterin „sowas von nervt“, ist die Präsentation „etlicher Automarken in unserem Dorf“. Für die Stefanie Böhm ist Kampen damit zu ihrem Ärger zum „größten Autohaus der Welt geworden! Mir graut schon vor 2017. Eins möchte ich hier klarstellen: Das ist nicht mit der Gemeinde abgesprochen und auch nicht in unserem Sinne. Wir werden alles dafür tun, um dies zu unterbinden. Ob wir damit Erfolg haben, kann ich noch nicht sagen. Auch die Einzelhändler, die ihre Flächen zur Verfügung stellen, sind hier in der Pflicht!“ Dank und Lob hat Stefanie Böhm dagegen für die Mitarbeiter von Gemeinde und Tourismus Service, „die mit ihrer Arbeit das Leben in unserem Dorf um so vieles einfacher und schöner machen“.

Ebenfalls viel Lob für ihren Tourismus Service und die Gemeindemitarbeiter fand Katrin Fifeik. Die Bürgermeisterin von Wenningstedt-Braderup freute sich bei ihrem Empfang zum Jahresausklang vor dem Haus am Kliff vor allem darüber, „dass ein Meilenstein für unser Dorf zum Ende dieses Jahres noch in trockene Tücher gepackt werden konnte. Unser Wohnungsbau am Osterweg. Der Vertrag für den Beginn der Baumaßnahme ist unterschrieben und wir, die Gemeindevertretung ist sich bis auf eine Gegenstimme sicher, hier hochwertigen, aber dennoch bezahlbaren Wohnraum schaffen zu können. 47 Familien werden in Mehrfamilienhäusern Platz finden“. Katrin Fifeik sieht sieht darüber hinaus noch weitere wichtige Bauprojekte für 2017. Denn „für uns bedeutet der Abschluss des Vertrages, dass wir uns jetzt mit weiteren Vorhaben befassen können“. Gemeint ist der Vorschlag, „an der Westerlandstrasse, eine Bebauung für seniorengerechtes wohnen zu planen und auf den Weg zu bringen“. Neben diesen Projekten sind es die vielen neuen Angebote des Ortes für seine Gäste und Bewohner, die den Anspruch als Familienbad untermauern und die Attraktivität des Ortes steigern sollen. Dazu gehört - wie die Sylter Rundschau bereits berichtete - die neue, imposante Strandtreppe mit ihrem Treppenlift und der Strandrutsche, aber auch die „Sylt 4 Fun Arena“ mit ihren jahreszeitlich wechselnden Angeboten. „Für den Winter hatte unser Tourismusdirektor Henning Sieverts die geniale Idee, eine Kunsteisbahn an dieser Stelle zu verlegen“, freut sich Katrin Fifeik. Wie berichtet, wird sie rege genutzt und „ist ein riesiger Spaß“.

