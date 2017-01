Noch immer Probleme für Pendler

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Die Ausfälle und Verspätungen der Nahverkehrszüge von und nach Sylt häufen sich wieder. Der Wechsel von der NOB zur DB Regio Mitte Dezember vergangenen Jahres scheint keine Verbesserung der Situation gebracht zu haben. Das ist Anlass für den Verein Sylter Unternehmer (SU), erneut aktiv zu werden. Er hat die Verspätungs- und Zugausfall-Liste der Facebook-Gruppe der Syltpendler an DB Regio geschickt. „Bis vor wenigen Wochen gab es über einen Verteiler noch täglich Informationen zu den jeweiligen Fahrplanabweichungen. Das ist aktuell leider nicht mehr so und verleitet eventuell zu der Annahme, dass bei der Marschbahn und bei den betroffenen Pendlern Ruhe eingekehrt ist. Das allerdings ist beileibe nicht der Fall“, schrieb SU-Geschäftsstellenleiter Ronald Glauth auch an die Geschäftsführung des Nahverkehrsverbunds Schleswig-Holstein (Nah.SH), der zuständigen Instanz für den Schienenpersonennahverkehr im nördlichsten Bundesland, sowie an zahlreiche Vertreter aus Politik und Verwaltung, wie Kreis, Ministerien und Landräte sowie an Wirtschaftsverbände.

Allein am Dienstag sei es zu insgesamt zehn Vorfällen gekommen – Störungen am Zug und Verzögerungen im Betriebsablauf. „Von zahlreichen technischen Mängeln des zur Zeit eingesetzten Wagenmaterials wie defekte Heizungen oder Türen wollen wir an dieser Stelle gar nicht sprechen“, so Glauth. Als Arbeitgeber sorgten sich die Sylter Geschäftsleute um ihre Mitarbeiter. Der knallharte Kommentar der Pendler steht am Ende des Schreibens: „Es ändert sich gar nichts und besser geht anders. Liebe DB, setzen, sechs!“

Aber auch Berufstätige, die auf die Bahn dringend angewiesen sind, reagieren empört: „Welche Rechte haben wir als Pendler eigentlich?“, fragt Achim Bonnichsen, einer der Gründer der Facebook-Gruppe der Syltpendler. Der Hintergrund: Immer wieder gibt es Ärger. „Der Ton ist ruppig geworden“, so Bonnichsen, „die DB ist wie ein Betonklotz, auf den man aufläuft.“ Neben diversen Zugausfällen und Verspätungen gab es Dienstag in Niebüll sogar eine Zugräumung. „Schüler in Richtung Festland mussten aussteigen, weil der Nahverkehrszug Westerland-Niebüll ab Niebüll zum Fernzug wird.“ Das sei zwar grundsätzlich eine korrekte Ansage, „jedoch aufgrund der vielen Verspätungen wenig kundenfreundlich“, meint Bonnichsen. „Zudem sind die Züge morgens teilweise überfüllt.“

Er möchte wissen, welche Bestimmungen konkret gelten – zum Beispiel, ob Betroffene bei einem Zugausfall alternativ den IC oder den Sylt Shuttle plus nutzen können. DB Regio hat inzwischen reagiert und verteilt Flugblätter, die vor allem die Schüler aufklären sollen. „Fahrkarten des Schleswig-Holstein-Tickets haben im Sylt Shuttle plus keine Gültigkeit. Einzige Ausnahme ist der von Westerland ankommende Sylt Shuttle plus D1431, der montags bis freitags für den Schülerverkehr freigegeben ist – Niebüll ab 13.38 Uhr, Bredstedt an 13.56 Uhr.“

Eine Mutter beschreibt das Problem der Kinder aus Bredstedt und Langenhorn. „Die Schüler nutzen den Regionalzug, der um 7.12 Uhr in Bredstedt abfährt. Wenn dieser nun ausfällt, müssen sie lange warten. Der nächste Zug fährt eine halbe Stunde später. Gerade für die Kleinen ist es nicht schön, in der Kälte zu warten.“ Britta Wichmann schlägt deshalb vor, dass die Schüler den Sylt Shuttle plus nutzen dürfen. Dieser ist allerdings schon ab 7.02 Uhr ab Bredstedt unterwegs. „Doch wenn die Kommunikation klappt, könnte man die Kleinen rechtzeitig zum Bahnhof bringen und sie wären letztendlich pünktlich in der Schule.“

Sylter Schüler, die in Niebüll ihr Fachabitur machen, sind morgens derzeit weniger von Verspätungen betroffen. „In letzter Zeit konnte der Unterricht pünktlich beginnen“, sagt der Abteilungsleiter Gewerbe und Insel-Beauftragte Claus Holzmeier. Er schätzt, dass zirka 290 Sylter Schüler in die Berufsschule kommen. Schulleiter Finn Brandt weiß allerdings von verspäteten Kollegen. „Gerade heute ist jemand zwanzig Minuten zu spät gekommen.“ Der Westerländer Zug – Abfahrt dort um 6.22 Uhr – kam erst mit 46 Minuten Verspätung in Husum an.

Gesche Zimmermann, die für die Außenstelle der Berufsschule in Westerland als Lehrerin tätig ist, muss dagegen das Leid der Niebüller und Klanxbüller Pendler teilen. Und ihren Berufsschülern, die zur Ausbildung oder zum Schulunterricht auf die Insel fahren müssen, geht es genauso. Bei der Rückkehr von der Insel wird es auch nicht besser. Am 10. Januar beispielsweise fiel der Zug um 13.22 Uhr ab Westerland komplett aus. Der Zug um 15.52 Uhr hatte am Tag zuvor eine knappe halbe Stunde Verspätung. Noch schlimmer war es Anfang des Jahres.

SU-Geschäftsstellenleiter Glauth legt aktuell den Fokus auf die Reparatur der NOB-Wagen. Die Kupplungsschäden wären bereits vergangenen Herbst festgestellt worden, seitdem sei aber nichts passiert – doch die Reparaturen sollen im März beendet sein. „Ist dieser Zeitplan überhaupt zu halten?“ fragt Glauth. Seit gestern hat er Kontakt mit Nah.SH aufgenommen. „Der Rückruf lässt allerdings auf sich warten. Währenddessen war im Internet zu lesen, dass derzeit ein Gutachten für die defekten Waggons abgewartet werde – mithin der Reparaturbeginn noch nicht feststehe.“

Diese Aussage bestätigte auf Nachfrage der Sylter Rundschau Dennis Fiedel, der Pressesprecher von Nah.SH: „Wir haben aktuell drei Institute beziehungsweise Gutachter beauftragt, die jeweils die Kupplungen untersuchen. Jede Institution hat Einzelaufgaben, wie zum Beispiel Untersuchungen per Ultraschall.“

Mit einer Abgabe der Ergebnisse rechnet der Sprecher Ende Januar. Diese Fakten müssten dann dem Eisenbahnbundesamt in Hamburg übergeben werden, das die Untersuchungen checkt und am Ende das Okay für die Werkstätten gibt. „Erst danach kann repariert werden“, so Dennis Fiedel. Gleichwohl gibt er sich hoffnungsvoll, so weit es die Märzprognose betrifft. „Möglicherweise sind ja nicht alle Kupplungen defekt, so dass nur einige zu reparieren sind. Ich kann aber keinen verbindlichen Termin benennen. Möglich ist es, dass der Zeitplan eingehalten wird.“

Für die Pendler ist dies kein Trost. Sie rufen deshalb ihre Sylter Arbeitgeber auf, über Facebook Druck auf Nah.SH auszuüben. „Wenn das so weitergeht, geht die Insel zugrunde“, kommentierte eine Pendlerin sarkastisch – und erntet dafür viel Zustimmung.