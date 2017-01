Sylt-Pendler : Noch immer ist unklar, wann die Ex-NOB Waggons wieder fahren

vergrößern 1 von 2 Foto: Bonnichsen 1 von 2

Wieder einmal tut sich etwas in Sachen DB Regio. Zumindest gibt es „schöne Worte“ vom Festland. Der zuständige Verkehrsverbund Nah.SH hat inzwischen auf einen Brandbrief aller Inselbürgermeister, des Bürgervorstehers der Gemeinde Sylt und des Vereins Sylter Unternehmer reagiert. Man sei bemüht, die Lage zu verbessern, heißt es eher allgemein. Sobald die Gutachten vorliegen, würden sie publik gemacht, verspricht Nah.SH-Geschäftsführer Bernhard Wewers. „Wir rechnen in den kommenden Wochen damit!“

Und auch die betroffenen Pendler geben nicht auf: Die Facebook-Gruppe der Sylt-Pendler um Achim Bonnichsen und Martina Schulz ging der aktuellen Problemlage sogar vor Ort auf den Grund. Die beiden Festländer besuchten das Betriebswerk der Nord-Ostsee-Bahn in Husum, um mehr über den aktuellen Stand bei der Reparatur an den Kupplungen der Waggons der Marschbahn zu erfahren. „Wir haben einfach einmal nachgefragt und konnten unproblematisch vorbeikommen“, berichtet Bonnichsen. Bei dem Termin in der Werkstätten waren auch Vertreter von Nah.SH mit dabei.

„Die Fakten liegen auf dem Tisch“, erfuhren die beiden Besucher aus erster Hand. Fünfzig Prozent der Kupplungen seien schadhaft, diese wurden zum Hersteller geschickt, um dort überprüft und repariert zu werden. „Die Kupplungen, die in Ordnung sind, werden aufbereitet und wieder eingebaut“, teilte Werkstattleiter Kay Stührke mit. Die fertigen Waggons dürften jedoch noch nicht eingesetzt werden. „Warum dauert das alles so lange?“, fragten die beiden Nordfriesen. Laut Nah.SH-Sprecher Dennis Fiedel seien noch weitere Prüfinstitutionen vorgeschaltet. Gründlichkeit gehe vor, alles würde genau gecheckt: Am Ende des Verfahrens werde noch ein weiteres Gutachten vom Eisenbahn-Bundesamt erstellt, daran hingen schlussendlich Freigabe und Übernahme der Waggons, berichteten Bonnichsen und Martina Schulz.

Dennis Fiedel bedauert auf Anfrage der Sylter Rundschau, dass derzeit noch immer kein genauer Zeitplan vorliegt. „Wir erwarten jetzt die Ergebnisse des Hauptgutachters TÜV Süd und der Dekra, die die Materialprüfung vornimmt.“ Der Nah.SH-Sprecher verweist auf das Risiko für die Sicherheit der Passagiere. „Wir wollen absolut sichergehen und warten daher zunächst alle Gutachten ab, die dann das Eisenbahn-Bundesamt bewerten muss.“ Es sei zwar rein technisch möglich, dass funktionsfähige Kupplungen samt Waggons aktuell eingesetzt würden. „Dennoch ist uns das Risiko zu hoch!“ Dennis Fidel geht davon aus, dass bis zu zwei Drittel der Kupplungen den endgültigen Check nach Maßgabe des Eisenbahn-Bundesamts überstehen, so dass für die Reparaturen genügend Zeit bliebe. „Wir hoffen, die ersten Wagen wie geplant im März einsetzen zu können.“

Die Wartungen an den Waggons seien zu NOB-Zeiten regelmäßig durchgeführt, die Kupplungen zuletzt 2014 ohne Beanstandungen geprüft worden – so die Auskunft gegenüber den Pendler-Vertretern. Aktuell komme als Problem hinzu, dass der Hersteller ab Auslieferung ein halbes Jahr Garantie auf die reparierten Kupplungen gäbe. Bei den ersten Wagen sei diese Frist bereits im Mai wieder beendet: „Wohlgemerkt, ohne dass sie auch noch nur einen einzigen Kilometer gefahren sind“, so Martina Schulz.

Die Verschmutzung der Waggons kam als weiteres Thema auf den Tisch: Wieso können die Züge nicht in Husum gewartet und gereinigt werden? Hier jedoch hat DB Regio dem eigenen Werk in Neumünster den Vorrang gegeben. Aber das Betriebswerk Husum mit seinen 46 Mitarbeitern hatte ebenfalls ein Angebot unterbreitet. Für die beiden Pendler wäre das die bessere Lösung: „Wenn das der Fall wäre, hätten wir nämlich jeden Tag an jeder Lok auch unsere sieben Wagen, die wir mindestens brauchen.“ Die Arbeiter im Werk haben noch Kapazitäten, zuletzt war Kurzarbeit angesagt. Doch DB Regio würde verständlicherweise keinen Auftrag an die Konkurrenz geben – auch, wenn die geografische Lage des Husumer Werks besser ist.

Bei der Bearbeitung der Entschädigungsanträge komme die NOB langsam voran, erläuterte die Pendlerinitiative. Bislang seien alle Anträge bis zum 15. Dezember abgearbeitet worden. Derzeit lägen aber noch rund 500 Anträge auf Halde, habe die NOB einer Antragsstellerin mitgeteilt. Interessant sei jedoch die Auskunft der NOB nach zuständigen Sachbearbeitern: Per Telefon gehe nichts, denn „die NOB gibt es ja nicht mehr!“