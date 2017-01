Neujahrsbaden am Wenningstedter Strand : Nichts für Warmduscher

1 von 1 Foto: Wiebke Stitz 1 von 1

Das war nun wahrlich nichts für Warmduscher: Bei leichtem Regen und frischen sechs Grad Außentemperatur sprangen gestern ab 14 Uhr 120 bestens gelaunte Kaltwasserplanscher in die Nordsee-Fluten und starteten damit die Badesaison 2017.

Das besondere Spektakel lockt jedes Jahr Tausende Schaulustige an den Wenningstedter Strand und sorgt für einen ausgefallenen Start ins neue Jahr. „Das waren richtige Völkerscharen, die sich da Richtung Strand bewegten“, sagte Wenningstedts Tourismus- Chef Henning Sieverts nach der Veranstaltung. „Das ganze Kliff war voll, ich schätze es waren 3000 Zuschauer“.

Dick eingepackt in die Daunenjacke und mit Regenschirm in der Hand standen die Besucher am Rand, während sich die wagemutigen Schwimmer teilweise schrill und bunt verkleidet für einige Sekunden bis Minuten in die Fluten stürzten – um sich danach schnell wieder abzutrocknen. Ein eiskaltes Vergnügen, das mit Sicherheit jeden Silvester-Kater vertreibt und bislang noch jeden müden Lebensgeist nach einer durchfeierten Nacht wach gerüttelt hat.

von Julia Nieß

erstellt am 01.Jan.2017 | 15:54 Uhr