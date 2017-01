Sturmwarnung in SH : Neues Sturmtief „Axel“: Schwere Sturmflut droht an der Ostsee

1 von 1 Foto: Supanz 1 von 1

Der deutschen Ostseeküste droht in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag eine Sturmflut. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie werden Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über Normal erwartet. Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass es zu Wasserständen über 1,50 Meter kommen könne, sagte Ines Perlet vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Dienstag. Dies würde einer schweren Sturmflut entsprechen. Ursache sei der derzeit generell hohe Füllungsgrad der Ostsee von etwa 30 bis 40 Zentimeter über Normal.

In den vergangenen Tagen sei bei einer anhaltenden Südwest-/ Westwetterlage sehr viel Wasser aus der Nordsee bis in die zentrale Ostsee gedrückt worden, sagte Perlet. Das von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland ziehende Tief „Axel“ schiebe von der zentralen Ostsee den Wasserberg an die südliche Ostseeküste. Der Sturm selbst halte sich mit Windstärken um 7, maximal 8 in Grenzen. „Einige werden sich wundern, warum es deshalb bei moderaten Windstärken hohe Wasserstände geben wird“, sagte Jürgen Holfort vom BSH. Bei einem hohen Füllungsgrad der Ostsee - wie aktuell - reiche selbst ein kleinerer Sturm aus, um eine größere Sturmflut zu bewirken.

Ähnlich schwere Sturmfluten hatten die deutsche Ostseeküste nach Angaben des BSH am 21. Februar 2002 und am 1. November 2006 erreicht. Damals stieg das Wasser beispielsweise in Warnemünde auf 1,58 Meter (2002) und 1,62 Meter (2006) über Normal. In Koserow auf der Insel Usedom wurden Höchststände von 1,71 Meter (2002) und 1,54 Meter (2006) über Normal erreicht. Die Sturmflut von 2002 hatte beispielsweise Seebrücken auf Usedom und Rügen beschädigt und an Küstenschutzanlagen Schäden in Millionenhöhe verursacht.

Wieviel Wasser bis Donnerstag tatsächlich an die südliche Ostseeküste gedrückt wird, werde davon abhängig sein, wie schnell das Tief von Skandinavien über die zentrale Ostsee nach Russland ziehe, sagte Perlet. Die Vorhersagen würden regelmäßig aktualisiert. Das Tief wird nordöstlich über Mecklenburg-Vorpommern vorbeiziehen.

Der Wind drehe dabei von Südwest über Nordwest auf Nordnordost, sagte der Meteorologe Stefan Kreibohm des Wetterdienstes Meteomedia. Diese Drehung des Windes führe zum sogenannten „Badewanneneffekt“. Das Wasser werde erst von den Küsten weggedrückt und schwappe mit dem Drehen des Windes wieder in voller Wucht an die Küsten zurück.

Besonders betroffen sein werden nach Angaben des BSH die Buchten wie der Greifswalder Bodden, die Wismarbucht, Warnemünde oder auch die Flensburger Förde, weil dort das Wasser nicht ablaufen könne.

Hochwasser an der Nordseeküste und in HH

Auch an der Westküste von SH bringt Sturmtief „Axel“ hohe Windgeschwindigkeiten mit sich. Schon im Laufe des Dienstagvormittags soll der Wind auf West drehen und kontinuierlich zunehmen, sagt Michael Bauditz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD).

„Im Laufe des Nachmittags nimmt das ganze bis Windstärke 9 markant zu.“ Der Höhepunkt soll schließlich Dienstagnacht und Mittwochvormittag erreicht werden. „Mittwochmorgen sind orkanartige Böen (Windstärke 11) und auch Orkanböen (Windstärke 12) möglich“, so Bauditz. Den gesamten Mittwoch soll der Wind stark anhalten und erst zum Abend hin bei Böen von Windstärke 8 bis 9 abnehmen.

Dabei wird der Westwind reichlich Wasser in die Deutsche Bucht drücken. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird am Dienstag das Nachmittag-Hochwasser an der deutschen Nordseeküste und in Emden sowie das Abend-Hochwasser in Bremen und Hamburg etwa einen halben Meter höher sein als das mittlere Hochwasser. Am Mittwochmorgen soll die Flut in der Elbe bis zu 1,50 Meter höher ausfallen, auf den Inseln und Halligen im Wattenmeer etwa einen Meter.

von Julia Nieß

erstellt am 03.Jan.2017 | 12:45 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen