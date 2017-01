Guzte Vorsätze für 2017 : Neues Jahr, neuer Versuch: In den Sylter Fitness-Studios ist noch Platz

1 von 1 Foto: ISTS/P.Skwara 1 von 1

Das Silvestermahl ist verdaut, die letzte Flasche Rotwein vom Weihnachtsfest ausgetrunken und die verbliebenen Marzipankugeln verspeist. Spätestens beim Neujahrsspaziergang nehmen sich auch auf Sylt zahlreiche Menschen – die in den vergangenen Tagen weder Kalorien noch Schritte gezählt haben – vor, in den kommenden 365 Tagen „gesünder zu leben“. Zu den Klassikern der guten Vorsätze gehören bewusstere Ernährung (50 Prozent) und mehr Bewegung (57 Prozent), wie eine aktuelle Forsa-Studie mit rund 3 000 Befragten im Auftrag der DAK-Gesundheit zeigt.

Vor allem die 14- bis 29-Jährigen nehmen sich vor, mehr Sport zu treiben: Zwei Drittel haben diesen Vorsatz gefasst. Abnehmen möchte jeder Dritte. Zwölf Prozent wollen weniger Alkohol trinken, neun Prozent das Rauchen aufgeben. Zum Jahresbeginn melden sich daher viele Menschen in Sportclubs und Turnvereinen an oder decken sich mit gesunder Kost ein. Auf Sylt ist der Run auf Fitness-Studios und Bioläden – anders als in einigen Orten auf dem Festland – im Januar nicht ganz so extrem.

„Im Moment geht die Zahl der Trainierenden bei uns sogar eher nach unten“, sagt Markus Neuendorf, der Leiter von Syltfitness in Tinnum. Das läge allerdings nicht daran, dass die Sylter keine sportlichen Vorsätze für das neue Jahr hätten. Der Grund sei, dass viele Urlauber, die zwischen Weihnachten und Neujahr – mit Tages-, Wochen- oder Zehnerkarten – hier trainiert hatten, die Insel nun verlassen haben oder dies demnächst tun. Auf dem Festland sei das anders, dort gäbe es im ersten Monat des Jahres zahlreiche Neuanmeldungen in den Fitness-Studios. „Bei uns sind die Peakmonate Juli und August“, sagt Neuendorf. Einige wenige Neulinge würden sich zu jetzigen Zeit des Jahres zwar im Studio anmelden, diese seien aber meist schnell wieder weg, „weil sie dann merken, dass es dauert, bis sich Erfolge einstellen und der Ehrgeiz schwindet“.

In der Fitnessinsel in Westerland ist das ähnlich: „Zwei bis drei Monate halten die meisten durch, dann ebbt die Motivation wieder ab“, sagt ein Mitarbeiter des Studios über Mitglieder, die sich im Januar anmelden. Anders als im Tinnumer Studio sei es hier im Januar meist ein bisschen voller – im Februar und März aber wieder so wie zuvor. Im Syltness-Center in Westerland sind die Zirkeltrainings-, Yoga- und Cyclingkurse im Moment zwar gut besucht.

Das läge aber nicht unbedingt an den vielen Menschen, die im neuen Jahr schlanker und fitter werden wollen, sondern an den Touristen, sagt Mitarbeiter Florian Boysen. „Wenn die in der kommenden Woche abgereist sind, wird es auch bei uns ruhiger.“ Insgesamt 14 Einzelkurse werden hier zwischen Montag und Sonntag angeboten. Unter den Trainierenden seien viele Mitglieder, die unabhängig von der Jahreszeit Aquafitness- oder Zumbakurse besuchten, sagt Boysen.

Neue Kunden, die im Januar mit ihrer Neujahrs-Motivation den Laden bevölkern, gibt es auch im Westerländer Reformhaus nicht. „Wir haben eigentlich immer unsere Stammkunden“, sagt ein Angestellter. Im Sommer sei es, wie fast überall auf der Insel, voller. Auch im Körnerladen in Braderup werde es jetzt – mit der Abreisewelle nach Silvester – eher leerer, sagt eine Mitarbeiterin. Besondere Kunden, die sich zum Jahreswechsel gesünder ernähren wollen, habe sie nicht bemerkt.

Eher um die psychische als um die physische Ebene geht es bei einem speziellen Seminar von Coach und Trainerin Bärbel Knochenhauer (siehe Interview unten), die Menschen bei deren „Jahreszielplanung“ unterstützen will. Bei ihrem zweitägigen Seminar zum Jahresauftakt ginge es darum, zu schauen, „wo stehe ich gerade, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, und wo möchte ich dieses Jahr hin“, sagt sie.

Das Treffen, das in der kommenden Woche auf Sylt stattfindet, ist laut ihren Angaben schon seit mehreren Wochen ausgebucht. Zahlreiche Menschen würden oft nur so „herumschwimmen“, ohne zu wissen, wohin, sagt die Expertin. „Das ist, als wenn du ins Taxi steigst und sagst, bitte fahren sie mal los. Und wenn der Fahrer dich irgendwann fragt, wohin es denn gehen soll, hast du keine Antwort: Dann kostet das Zeit, Geld und Energie.“

von Lea Sarah Albert

erstellt am 05.Jan.2017

