Kommunalpolitik : Neuer Anlauf für Wohnungsbau auf der Archsumer Festwiese

1 von 1 Foto: Deppe 1 von 1

Die weitläufige Festwiese ist das Herzstück des Dorfes – ein Teil von ihr soll nach dem Wunsch des Archsumer Kulturkreises zugunsten von Dauermietwohnraum bebaut werden. Doch auf welchem Bereich des Areals, daran scheiden sich bislang die Geister. Gestützt durch eine Unterschriftensammlung will der Kulturkreis-Vorsitzende Wolfgang Holst den Ortsbeirat nun zum Umdenken bewegen.

Zur Vorgeschichte: Bereits im Jahr 2012 schlug der Archsumer Kulturkreis – Pächter der Festwiese – der Gemeinde Sylt vor, einen Teil des Areals zwecks Wohnbebauung an sie abzutreten. Ins Auge gefasst wurde dabei der Bau von zwei Häusern mit jeweils drei Wohnungen für Dauermieter unter der Regie des Kommunalen Liegenschafts-Managements (KLM).

Allerdings knüpfte der Kulturkreis an sein Angebot die Bedingung, dass die Neubauten im südlichen Bereich der Festwiese entstehen und der dort befindliche Kinderspielplatz in den nördlichen Bereich des etwa ein Hektar großen Geländes umgesiedelt wird.

Doch eben diese Klausel wurde vom Ortsbeirat 2012 bei vier Gegenstimmen, zwei Enthaltungen und einer Ja-Stimme abgelehnt. Und so herrscht seit nunmehr über vier Jahren Stillstand auf der Wiese. Jetzt will Wolfgang Holst dem Projekt neuen Auftrieb verleihen und hat dafür eine Umfrage unter den Kulturkreis-Mitgliedern gestartet. Mehr als 50 von ihnen haben sich bis dato für die Verlegung des Spielplatzes ausgesprochen.

„Mit Blick auf dieses deutliche Votum werde ich den Ortsbeirat bitten, den Entscheid von 2012 bei der nächsten Sitzung aufzuheben und neu zu beschließen“, erläutert Holst, denn: „Neuer Dauerwohnraum ist gerade für unseren Ort ein dringliches Thema.“

Die Verlegung des Spielplatzes sei dafür nach wie vor sinnvoll: „Zum einen sind die WC-Anlage und die Schutzhütte bei plötzlichem Regen im Falle einer Verlegung viel dichter am Spielplatz gelegen. Zum anderen ist dann auch eine etwaige Lärmbelästigung der künftigen Mieter durch das Restaurant in der Alten Schule ausgeschlossen. Und zum dritten hätten die Neubauten im Süden der Wiese direkte Anbindung an eine Straße.“

Das Mittelstück der Festwiese hingegen, das etwa die Hälfte der Gesamtfläche ausmacht, solle weiterhin wie gewohnt den Ringreitern, für Feste der Feuerwehr und andere Aktivitäten zur Verfügung stehen. Abschließend unterstreicht Holst: „Die Kosten für die Verlegung des Spielplatzes würde der Kulturkreis tragen.“

von Frank Deppe

erstellt am 16.Jan.2017 | 04:36 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen