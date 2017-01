Dauerwohnraum auf Sylt : Mehr Wohnraum für Tinnumer

vergrößern 1 von 2 Foto: JF Architekten und Stadtplaner, Johannsen Fuchs und Dycker 1 von 2

In Tinnum könnten bald noch mehr neue Mietwohnungen für Sylter entstehen: Elf Doppelhäuser mit je zwei Wohnungen will das Kommunale Liegenschafts-Managements (KLM) auf einer Fläche neben dem Kindergarten – zwischen Boy-Peter-Eben-Weg und Liiger Hörn – bauen. Die Pläne dafür wurden den Mitgliedern des Ortsbeirates sowie den anwesenden Gemeindevertretern in den jüngsten Sitzung im Gemeindehaus präsentiert. Eigentümerin der Wiese ist die Gemeinde Sylt. Auf der nächsten Sitzung im März soll konkreter über die erstem Skizzen gesprochen werden – bis dahin wollen sich die Tinnumer über Details zum Projekt informieren. Baubeginn könnte frühestens im Frühling 2018 sein.

„Die 22 Wohnungen sollen unter 100 Quadratmeter groß sein, damit auch Familien mit einem Wohnberechtigungsschein einziehen können“, sagte KLM-Betriebsleiter Marcus Kopplin bei der Vorstellung. Bei einer Förderung sei die Miete dann niedriger, als bei den regulär veranschlagten Preise. Diese sollen nach ersten vorsichtigen Schätzungen – und nach den derzeitigen Planungen – voraussichtlich 10,50 bis elf Euro pro Quadratmeter kosten sagt er. Die Massivbauten sollen nicht höher als 8,50 Meter werden – Keller sind zunächst nicht geplant. Allerdings handelt es sich hier nur um erste Vorschläge dazu, was möglich ist“, so Kopplin. Details zu Aussehen, Bauweise oder Material der Häuser konnte er zunächst nicht nennen.

Der Ortsbeiratsvorsitzende Manfred Uekermann (CDU) zeigte sich „grundlegend zufrieden“ mit den ersten Plänen. „Wohnraum wird auf der Insel gesucht, solche Projekte sind wichtig“, sagte er. Daran, dass diese ersten Ideen so umgesetzt werden können wie geplant, zweifelt er jedoch: „Ob auf diese kleine Wiese wirklich elf Häuser passen, müssen wir noch sehen“, sagte er gestern am Tag nach dem Treffen. Er plane allerdings, mit der Kirchengemeinde Keitum über deren Grundstück zu sprechen, das – durch einen kleinen Wassergraben getrennt – an das ausgewählte Bauland grenzt. Möglicherweise könnte dieses zusätzlich für die Neubauten genutzt werden, sagte Uekermann. Zudem wolle er prüfen, wie groß die Fläche ist, die vom Gelände des Kindergartens für den Dauerwohnraum abgezwackt werden soll. Denn die Außenfläche der Einrichtung wird durch einen Anbau in diesem Jahr ohnehin schrumpfen.

Kritisiert wurde von einigen Anwesenden, dass ein Spielplatz, der sich im Moment auf der Wiese befindet, verschwinden muss, wenn die neuen Häuser gebaut werden. „Da muss erst eine Lösung gefunden werden, bevor hier angefangen wird zu bauen“, sagte eine Zuhörerin. Vorgeschlagen wurde unter anderem, dass die Kleinen den Spielplatz des Kindergartens mitbenutzen dürfen. Dieser sei bisher nicht öffentlich zugänglich. Ein Tinnumer Vater wies darauf hin, dass der Spielplatz auf der möglichen zukünftigen Baufläche – auf dem sich unter anderem Schaukeln, Turnstangen und eine Rutsche befinden – ohnehin nicht stark genutzt würde. Zudem wurde bemängelt, dass – sollte das Konzept so umgesetzt werden wie geplant – nicht ausreichend Parkraum zur Verfügung stehe. Denn für Autostellplätze direkt am Haus ist auf der Tinnumer Wiese zu wenig Raum. Mieter müssten ihre Autos dann anderswo parken. Für seinen Vorschlag, dass die Menschen mehr Fahrrad fahren sollten, und so der Platz für die Autos nicht gebraucht würde, fand Kopplin am Dienstag eher wenig Zustimmung im Plenum. Ein weiterer Kritikpunkt, der in der Runde laut wurde, war, dass der zusätzliche Verkehr die Ruhe im Boy-Peter-Eben-Weg und seiner Umgebung stört.

Im nächsten Schritt will die KLM jetzt „alle vorbereitenden Maßnahmen treffen“: Unter anderem soll die Bebaubarkeit des „relativ feuchten“ Grundstückes geprüft sowie der Boden auf Giftstoffe getestet werden. Zudem werden, gemeinsam mit der Gemeinde Sylt, die Baupläne überprüft und gegebenenfalls geändert. Das Bauprojekt ist Teil des insularen Konzepts zur Sicherung und Erweiterung von Dauerwohnraum auf Sylt (siehe Kasten).

von Lea Sarah Albert

erstellt am 26.Jan.2017 | 03:05 Uhr