Letzte Chance für Punsch und Glühwein

Noch bis einschließlich 1. Januar 2017 findet täglich von 12 bis 20 Uhr im Garten zwischen der Galerie Herold und dem Store „Toska & Roma“ der gemütlich-besinnliche Treffpunkt „Kampener Winterzauber“ statt. Der Kampener Unternehmerverein veranstaltet mit Unterstützung des Tourismus Service Kampen sowie mit vielen Helfern, Sach- und Geldspendern den mittlerweile dritten Winterzauber in der Gemeinde.

Unterschiedliche Betreiber der Buden bieten ein vielfältiges gastronomisches Angebot sowie auch nach dem Fest noch „Dit und Dat“ zum Verschenken an. Ebenso ist für die Unterhaltung aller kleinen Gäste bestens gesorgt. In diesem Jahr unterstützen die Kampener Unternehmer mit ihrem Charity-Glücksrad den Surf Club Sylt in Westerland. Am Sonntag freuen sich die Veranstalter auf viele nette Gespräche und Kontakte beim Neujahrs-Punsch.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 29.Dez.2016 | 13:53 Uhr