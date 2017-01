Zugverkehr Sylt-Niebüll : Keine Chance für Terminal-Transfer?

1 von 1 Foto: Boom 1 von 1

Sylt, die Bahn und die Autos – das passt nicht richtig zusammen. Zu Weihnachten hakte es bei der Anreise in Niebüll, nach Neujahr bei der Abreise in Westerland. Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel griff das Reizthema in seiner Neujahrsansprache auf und schlug die Verlegung des Autoterminals und des Kopfbahnhofes vor (wir berichteten). Kommt dadurch nun neues Tempo in die jahrzehntelange Diskussion?

„Brainstorming hat es immer gegeben und wird es immer geben“, kommentierte Bürgervorsteher Peter Schnittgard (78) den Vorstoß aus der Inselverwaltung. „Die Verlegung der Bahntrassen, die Zweigleisigkeit, eine Autospur auf dem Hindenburgdamm oder ein Radweg – das sind alles Themen, die seit den 50er Jahren immer wieder aufs Tapet kamen, aber immer wieder fallengelassen wurden und in der Schublade verschwunden sind.“

Das eigentliche Problem sieht Schnittgard im starken Verkehrsaufkommen auf der Insel. Schon in seiner Zeit als Kurdirektor von Sylt-Ost – Schnittgard wechselte 2003 in den Ruhestand – habe die Quote der Gäste, die mit dem eigenen Wagen anreisen, stets über 80 Prozent gelegen. Auf die Frage, was sie am meisten auf Sylt stört, würden die gleichen Gäste aber den Autoverkehr nennen. Man müsse also dafür sorgen, dass mehr Gäste bei der Anreise auf das eigene Auto verzichten.

Die Anreise mit dem Flugzeug ist für Schnittgard „ein toller Service, den wir fördern und unterstützen müssen.“ Weniger komfortabel schätzt er die Bahnanreise ein. „Da kommt man mit einem ICE der neuesten Generation am Hamburger Hauptbahnhof an, muss sich auf eigene Faust eine S-Bahn nach Altona suchen und schließlich in die jahrzehntealten DB-Regio-Züge umsteigen.“ Schnittgards Kritik: „Service ist Fehlanzeige, niemand kümmert sich um unsere Urlauber.“ Dabei hätten die Fahrgäste mit dem Kauf ihrer Fahrkarte auch ein Recht auf einen zuverlässigen Service.

Ein Service, der auf der Insel nahtlos fortgesetzt werden müsste – zum Beispiel mit einer Gästekarte, die auch die kostenlose Nutzung des Busverkehrs mit einschließt. Eine Verbundkarte aus Kurtaxe und öffentlichem Personennahverkehr sei in vielen Regionen Deutschlands längst eine Selbstverständlichkeit, doch auf Sylt liege dieses Thema im Dornröschenschlaf. Dabei beweise der kostenlose Busverkehr in der Silvesternacht seit zwei Jahrzehnten, dass Touristik, Kommunalpolitik und Busgesellschaft sehr erfolgreich an einem Strang ziehen können.

„Die große Jahrhundertlösung“ – eine Verlegung des Autozugterminals – stößt für Schnittgard nicht nur auf finanzielle Schwierigkeiten. Im Inselosten, in Morsum, Archsum, Keitum und Tinnum, gäbe es gewachsene Siedlungsstrukturen: „Da kann man doch nicht über die Ansiedlung einer Autoverladung diskutieren.“ Die einzige Fläche, die größenmäßig überhaupt noch infrage käme, sei das Flughafengelände. Doch hier werde derzeit auch eine Renaturierung diskutiert. Seine nüchterne Einschätzung, was die Verlegung des Autoterminals angeht: „Das werde ich sicher nicht mehr erleben.“

Konkrete Pläne, die Terminals an anderer Stelle zu platzieren, kennt der Sylter CDU-Bundestagsabgeordnete Ingbert Liebing (53) noch aus den 90er Jahren. Liebing war von 1996 bis 2005 hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Sylt-Ost, hat in dieser Zeit zwei Standortdiskussionen erlebt. Beim ersten Mal habe die Bahn Pläne vorgelegt, die Niebüller Autoverladung kurz vor Klanxbüll neu anzusiedeln. Diese Überlegungen seien aus Kostengründen begraben worden, auch weil der Ausbau der Straßenverbindung in die Wiedingharde zu aufwendig gewesen wäre.

Auf Sylter Seite sei eine Neuansiedlung in das ehemalige Pionierlager zwischen Tinnum und Keitum in der Diskussion gewesen, doch spätestens seit dem dortigen Bau des Sportzentrums komme das nicht mehr infrage. Im Jahr 2002 – als beim Bund die Einnahmen aus der UMTS-Auktion sprudelten – hätte Geld für eine Bahnverlegung mit einem Brückenbau zur Verfügung gestanden, doch die Inselgemeinden hätten den Varianten eine Abfuhr erteilt. Stattdessen seien beide Terminals dann an ihren alten Standorten modernisiert worden.

Die Flughafen-Variante sei noch öfter diskutiert worden, erinnert sich Liebing. „Aber wie soll die Bahn die Kreisstraße 117 kreuzen?“ Mit dem Bau einer Brücke oder eines Tunnels sei ein gewaltiger Aufwand verbunden, glaubt der CDU-Abgeordnete. Schließlich hätte die Rollbahn des Flughafens verlegt werden müssen, damit die Flugzeuge zur Startbahn gelangen können. Kurzum – „ich sehe keine Alternative zum Standort der Autoverladung.“ Und der Kopfbahnhof mitsamt ZOB in Westerland hätte durchaus seine Daseinsberechtigung – zum Beispiel für Tagesgäste, die von dort aus schnell an den Strand gelangen.

Ingbert Liebing bringt einen anderen Vorschlag ins Gespräch, um ein Verkehrschaos wie an den Neujahrstagen zu vermeiden: ein Reservierungssystem für den Autozug. „Es würde sich lohnen, dieses Thema nochmal aufzugreifen.“ Auch dieser Vorschlag sei zwar jahrzehntealt, könnte aber nun durch zwei Anbieter eine bessere Chance bekommen. Zudem verfügten die Terminals heute über deutlich mehr Platz für Fahrzeuge. Die Einführung eines elektronischen Buchungssystems sieht Liebing als unproblematisch, „das geht bei der Syltfähre und der Wyker Dampfschiffsreederei auch.“ Die größte Hürde wäre es wohl, die Erreichbarkeit des Autozuges auf dem Terminal sicherzustellen, ohne einen Rückstau zu verursachen.“

Ein Reservierungssystem für den Autozug – diese Option hatte RDC-Geschäftsführer Karsten Nagel schon beim Betriebsstart am 18. Oktober 2016 in Aussicht gestellt. „Wir würden es im Interesse von Kunden und Ortsansässigen sehr begrüßen, wenn diese Möglichkeit geschaffen würde“, erklärte gestern RDC-Pressesprecherin Meike Quentin auf Anfrage unserer Zeitung. „Sinnvoll ist es in der Praxis aber erst dann, wenn sichergestellt ist, dass Fahrgäste mit fester Reservierung ihren Autozug auch erreichen können.“ Das sei bei den Zufahrten zu beiden Verladeterminals in Niebüll und Westerland bislang leider nicht möglich.

Vorteile durch eine Platzreservierung auf dem Autozug sieht Bahn-Pressesprecher Egbert Meyer-Lovis indes nicht: „Ein Reservierungssystem beim Sylt Shuttle würde eher noch weiter zu Staus führen.“ Das Problem seien Autos, die im Straßenbereich in der Schlange stehen – eine Reservierungsspur im Terminal könnten sie nicht erreichen.

Aber gibt es überhaupt noch Staus, wenn zu Spitzenzeiten nur Autos mit Reservierungen befördert werden? Sicher ist nur eines – für eine Umorganisation müssen Betreiber und Gemeinde an einen Tisch. Denn der nächste Stau kommt bestimmt.