Keitumer Therme : Im März sollen die Bagger rollen

Der Abriss ist beschlossene Sache, doch nicht jeder ist vom Ende des Keitumer „Schandflecks“ überzeugt: „Gibt es eine Möglichkeit, dass Herr Zech noch Einspruch gegen den Abriss erheben könnte?“, wollte Cornelia Kamp im Keitumer Ortsbeirat von Bürgermeister Nikolas Häckel wissen. „Es könnten sich rechtliche Hürden ergeben“, antwortete Häckel. Bei der Ruine handele es sich um ein Beweismittel, das Beweiserhebungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen. Und Ortsbeirats-Vorsitzender Oliver Ewald ergänzte: „Das ist jetzt nicht der rechtssichere Weg, um das ganz deutlich zu sagen.“

Die Keitumer Kommunalpolitiker stimmten am Donnerstag einhellig für den schnellen Abriss der Thermenruine. Im März soll es losgehen, nach drei Monaten könnte der Zaun verschwinden und den Blick auf das Wattenmeer freigeben. Zehn Jahre nach dem Baubeginn werden die Grundmauern der Wellness-Oase dem Erdboden gleichgemacht. Im Jahre 2008 war der Baustopp, seitdem rottet der Rohbau am Grünen Kliff vor sich hin.

Roland Klockenhoff kommentierte den Abriss mit Ironie: „18 Millionen Euro werden zerkleinert – das kostet uns nur 500 000 Euro und hinterlässt 500 Lkw-Ladungen Müll.“

Bereits im November 2015 hatten sich die Sylter Gemeindevertreter eine Frist bis zum 30. Juni 2016 gesetzt: Wenn bis dahin keine gütliche Einigung mit dem Bremer Bauunternehmer Kurt Zech über den Abriss zustandekommt, wollten sie den Abriss und die Renaturierung auf eigene Faust betreiben. 500 000 Euro wurden dafür im Wirtschaftsplan der Kurverwaltung Sylt-Ost eingeplant. Doch zu einer Einigung mit Kurt Zech kam es nicht.

Nun ist das kommunale Liegenschaftsmanagement von Marcus Kopplin am Zuge: Der KLM-Geschäftsführer schätzte die Dauer der Abrissarbeiten auf insgesamt zwölf Wochen, wenn alles optimal läuft auf acht Wochen. Zunächst würden zwei oder drei Bagger eines Abrissunternehmens „mit Kneifern und Betonhämmern“ den Beton lösen und in größere Stücke zerlegen. Der Bewehrungsstahl werde getrennt, so dass am Ende ein Metall- und ein Betonhaufen übrig bleiben. Das Zerkleinern des Betons übernimmt dann ein 65 Tonnen schwerer „Betonbrecher“. Für die erwarteten 10 000 Kubikmeter Bauschutt kalkulierte Kopplin bei täglich acht bis zehn Stunden Laufzeit rund 14 Tage ein.

Sofern der Betonschutt unbelastet sei, könne er als Recyclingmaterial genutzt werden, um den Boden wieder aufzufüllen. Eine Schicht Mutterboden vom Fliegerhorst drüber, und das Areal könne wieder begrünt werden. „Dafür brauchen wir aber die Zustimmung der unteren Bodenschutzbehörde,“ erläuterte Kopplin. Das hätte auch den Vorteil, dass der Ruinenschutt nicht abgefahren werden müsste – und erspart der Gemeinde und den Anwohnern schätzungsweise 370 bis 500 Lkw-Ladungen, die durch das Dorf abgefahren werden.

Bevor die Arbeiten losgehen können, muss aber das Ausschreibungsverfahren des KLM abgeschlossen sein. Der Zeitraum für die Ausführung sollte laut Kopplin in den Bedingungen festgelegt werden – zum Beispiel ab 15. März.

Nachdem sich der Ortsbeirat auf den Termin (so schnell wie möglich) und den Verbleib des Bauschutts auf dem Gelände geeinigt hatte, war noch der Zufahrtsweg für die Lkw und Bagger zu klären. Priorität eins hat für die Kommunalpolitiker der Weg am Bahndamm entlang. Wenn diese Zufahrt nicht möglich ist, soll der Abbruchtrupp den Weg über den Gurtstig wählen. Priorität drei hätte eine Zufahrt über den Alten Kirchenweg.

Was nach dem Abriss aus dem Areal wird, werden nun die Arbeitsgruppen von „Keitum im Dialog“ diskutieren. Roland Klockenhoff sprach sich „erstmal für eine grüne Wiese“ aus, damit „künftige Generationen oder die nächste Gemeindevertretung dort etwas planen“ können. Infrage kämen auch ein Bouleplatz, ein Kinderspielplatz oder ein paar Strandkörbe als Sitzgelegenheit – „vielleicht nennen wir es eines Tages auch Kurpark.“

Bei den rund 30 Zuhörern im Publikum war die Erleichterung spürbar. Einige applaudierten, weil das Ende der Bauruine in greifbare Nähe gerückt ist. „Wir hoffen alle, dass es auch wirklich so kommt“, schloss Oliver Ewald die Diskussion.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 14.Jan.2017 | 05:40 Uhr