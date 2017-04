Sylt : Hörnum Odde: Experten sprengen Fliegerbombe

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

Hörnum | Kampfmittelräumdienst, Polizei und Hörnumer Feuerwehr waren am Mittwoch im Großeinsatz an der Hörnum Odde: Dort war eine 500 Kilo schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Vortrag von einem Urlauber gefunden worden.

Die Bombe wurde kontrolliert gesprengt. „Sie lag etwa 40 Meter vom Flutsaum entfernt im Watt und wurde im Laufe der Zeit durch die Gezeiten freigespült“, erklärte die Polizei.

Der Kampfmittelräumdienst aus Kiel reiste am Mittwoch auf die Insel und führte am Fundort eine kontrollierte Sprengung durch. Für die Sprengung wurde der Strandabschnitt im Umkreis von einem Kilometer gesperrt. Vor Ort waren zusätzlich acht Kollegen des Polizeireviers Sylt und 20 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Hörnum und Rantum eingesetzt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Julia Nieß, Karsten Sörensen

erstellt am 19.Apr.2017 | 13:36 Uhr