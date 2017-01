Wohnungsbau auf Sylt : Hitzige Archsumer Debatte

1 von 1 Foto: Deppe 1 von 1

Wer glaubt, in einem beschaulichen Dorf seien auch politische Sitzungen von Harmonie geprägt, der irrt: Hitzige Diskussionen prägten die jüngste Versammlung des Archsumer Ortsbeirates, die darin gipfelte, dass CDU-Ortsbeiratsmitglied Wolfgang Holst sein Mandat niederlegte.

Der Diskurs entzündete sich am Tagesordnungspunkt Nummer sechs. Dort hieß es: „Beratung und Empfehlungsbeschluss über die Verlagerung der geplanten Wohnbebauung vom nördlichen auf den südlichen Teil der Dorfwiese.“

Der Ortsbeiratsvorsitzende Jürgen Kamp hatte in der Folge Mühe, die Emotionen zu besänftigen. Denn die Meinungen im Gremium wie auch auf den Zuhörerplätzen waren sehr geteilt: Soll man die Festwiese überhaupt bebauen? Und wenn ja, im Norden oder im Süden? Oder soll man sogar noch großzügiger als bislang geplant bauen? – lauteten einige der zahlreiche Fragen.

Holst plädierte noch einmal nachdrücklich für eine Verlegung des Spielplatzes mit den Vorteilen, die sich für ihn daraus ergeben würden (wir berichteten). „56 Unterschriften, die der Archsumer Kulturkreis für die Verlegung gesammelt haben, sind ein deutliches Votum“, betonte er.

Das sahen andere Anwesende indes ganz anders: „Ich betrachte es eher so, dass die Mehrheit der Bürger dagegen ist und befürchte, dass die Festwiese tot ist, wenn wir im Süden bauen“, konstatierte SWG-Ortsbeirat Bernd Petersen. Ähnlich sah es im Auditorium auch SWG-Gemeindevertreter Mario Pennino. Er plädierte für die bis dato vorgesehene Nordbebauung der Festwiese, eventuell sogar in größerem Rahmen.

„Warum brauchen wir überhaupt eine Bebauung, wenn derzeit auf Sylt so viele kommunale Mietwohnungen entstehen?“, fragte Lütje Thaysen aus dem Auditorium. „Wir wollen und brauchen Zuwachs im Dorf“, entgegnete Pennino, während Zuhörer Boy Christiansen sich wiederum für eine südliche Bebauung der Dorfwiese aussprach.

Mit gelindem Kopfschütteln verfolgte Bürgermeister Nikolas Häckel die zum Teil sehr emotional geführte Sitzung. „Es fällt mir sehr schwer, mitzunehmen, was dieser Ort nun eigentlich will. Ohne klare Entscheidungen aber kann nichts voran gehen.“

Zu der gewünschten Entscheidung gelangte der Ortsbeirat schließlich: Während sich Jürgen Kamp (CDU), Dennis Wittke (CDU) und Bernd Petersen (SWG) gegen eine Verlegung des Bauplatzes aussprachen, plädierte Holst dafür.

Überlagert wurde die Sitzung wie erwähnt durch viele Emotionen. „Der Kulturkreis benutzt die gepachtete Dorfwiese als Druckmittel auf den Ortsbeirat. Daher wird der Pachtvertrag 2018 bewusst nicht verlängert“, verdeutlichte Pennino. „Das ist Sturheit und da sind auch Seilschaften im Spiel“, befand Wolfgang Holst. „Einige tun gar nichts und sind gegen alles“, warf Christiansen ein.

Vergeblich war da der – von Applaus bedachte – Appell des Bürgermeisters: „Man kann hart diskutieren, muss sich aber danach auch in die Augen schauen können.“ Das wird Holst allerdings künftig nur noch aus der Perspektive des Zuschauers. „Du sprichst in deinen Funktionen als Vorsitzender des Kulturkreises sowie als Ortsbeiratsmitglied mit gespaltener Zunge“, lautete ein Vorwurf, der ihn unter anderem dazu bewegte, sein Mandat am Ende der Sitzung niederzulegen.

Das Thema „Bauen in Archsum“ ist indes noch nicht abgeschlossen: In den nächsten Sitzungen wird sich der Ortsbeirat darüber Gedanken machen, in welcher Gestalt der Nordteil der Dorfwiese bebaut werden soll, sofern der bis 2018 gültige Pachtvertrag zwischen dem Archsumer Kulturkreis und der Gemeinde nicht verlängert wird.