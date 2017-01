Schwedische Festival „Almedalen“auf Sylt? : Großes Politikfestival auf der Nordseeinsel geplant

vergrößern 1 von 2 Foto: Fullberry 1 von 2

Findet auf der Insel dieses Jahr erstmalig ein großes „Politikfestival“ mit mehreren tausend Teilnehmern statt? Wenn es nach den Plänen des PR-Managers Lutz Meyer geht – ja! Der Chef der Berliner Agentur „Fullberry Foundation“ will bereits im Sommer auf Sylt einen vier- bis fünftägigen Event veranstalten. Vorbild ist das weltgrößte Politikfestival „Almedalen“, begründet 1968 von dem schwedischen Sozialdemokraten und späteren Ministerpräsidenten Olof Palme, bei dem sich jedes Jahr in Visby auf der schwedischen Insel Gotland über 35 000 Politiker aller Parteien sowie Journalisten, Wirtschaftsfachleute, Vertreter von Nichtregierungsorganisationen und Bürger treffen. Sogar die Nachrichtensendungen und Talkshows schwedischer TV-Sender werden dorthin verlegt.

Ganz so viele Teilnehmer erwartet Meyer für den ersten deutschen Ableger des Festivals jedoch nicht: „Wir rechnen mit etwa 5000 Gästen, zusätzlich mit Urlaubern, die dann ohnehin da sind.“ Endgültig entschieden für Sylt haben sich der Fullberry-Chef und sein Team allerdings noch nicht: „Wir wollen dorthin gehen, wo Leute ohnehin gerne hinkommen. Und wir wollen bewusst keine Indoor-Veranstaltung, sondern wir wollen nach draußen.“ Zwei bis drei gut bekannte Orte seien aktuell im Gespräch, Sylt wäre einer davon – zu den beiden anderen potenziellen Locations wollte Meyer nichts sagen.

Gemeinsam mit „Kollegen, die verschiedene politische Richtungen“ vertreten, habe er das Projekt persönlich bei Nikolas Häckel, dem Bürgermeister der Gemeinde Sylt, präsentiert. Eine Entscheidung seitens der Agentur pro oder kontra Insel soll in zirka zwei bis drei Wochen fallen. Erst dann würden weitere konkrete Schritte in die Wege geleitet. „Eine Projektidee nach dem thematischen Vorbild des Almedalen-Festivals wurde mir in ihren Grundzügen vorgestellt“, bestätigte Häckel auf Anfrage der Sylter Rundschau – einen offiziellen Antrag gäbe es bisher aber nicht. „Letztendlich wird die örtliche Ordnungsbehörde – wie bei allen Veranstaltungen – zu gegebener Zeit prüfen müssen, ob dies ordnungsrechtlich möglich ist. Hierzu liegen aktuell aber noch keine ausreichenden Informationen vor.“ Im Nachgang sei auch der Hauptausschuss informiert worden. Die Gefahrenabwehr, zu der auch die Genehmigung solcher Veranstaltungen gehört, wäre zwar keine Aufgabe der Politik und obliege daher dem Bürgermeister: „Dieser ist jedoch bei einem solchen Projekt gut beraten, sich mit der Selbstverwaltung abzustimmen, diese einzubinden“, so Häckel.

Das Politikfestival soll unter dem Motto „Deutschland – Sommer der Demokratie“ stehen, erläuterte Lutz Meyer. „Es geht uns darum, das zu stärken, was unser Land zu einem mächtigen, aber eben auch zu einem demokratischen Staat macht. Wir wollen den Grundkonsens erneuern, neue Formate kreieren, damit die Bürger Politik live erleben können und wieder Lust auf politisches Engagement kriegen.“ Deshalb würden hochrangige Vertreter aller im Bundestag vertretenen beziehungsweise etablierten Parteien eingeladen – „und bevor Sie danach fragen: Nein, die AfD gehört ausdrücklich nicht dazu“, so Fullberry-Chef Meyer, der mit seiner vorherigen Werbeagentur Blumberry erfolgreich die Wahlkampagne 2013 der CDU für Angela Merkel entworfen hat.

Sollte es tatsächlich Sylt werden, sieht Lutz Meyer in dem Event eine große Chance für die Insel, um ihr gutes Image weiter auszubauen – aber auch, um mit den Besuchern zusätzliche Einnahmen zu generieren: „Auf Gotland werden durch das Politikfestival, das dort eine ganze Woche dauert, 25 Millionen Euro mehr Umsatz gemacht.“ Sylt sei auch aufgrund seiner Infrastruktur für solch ein hochkarätiges Treffen besonders geeignet: Vor allem der Flughafen biete alle technischen und logistischen Voraussetzungen, damit prominente und vielbeschäftigte Festivalteilnehmer unkompliziert an- und abreisen könnten. Die verschiedenen Veranstaltungen sollen sich zwar über die Insel verteilen, die Hauptevents jedoch auf einen Ort konzentrieren, der möglichst nah an den Verkehrsknotenpunkten liegt. „Ich kann mir beispielsweise eine große Bühne auf dem Westerländer Rathausplatz vorstellen“, sagte Meyer.

Terminlich sei das Politikfestival – egal, wo es letztendlich stattfindet – allerdings auf den Zeitraum Ende Juni, Anfang Juli gebunden, so der Veranstalter. „Das hängt mit dem Auftakt der Sommerpause in den politischen Berliner Gremien zusammen. Und danach wären wir zu nah an der Bundestagswahl.“ Dass vom 27. Juni bis 2. Juli auch der Kitesurf Cup in Westerland stattfindet, stört Lutz Meyer nicht. „Ganz im Gegenteil, dadurch kommen vielleicht noch mehr Besucher.“ Letztendlich müsse jedoch die Insel mitziehen: „Was wir vorhaben, muss gewollt sein und gut gefunden werden. Dann könnte daraus sogar eine jährliche Tradition werden.“







von Pierre Boom

erstellt am 19.Jan.2017 | 04:08 Uhr