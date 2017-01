Dauerwohnraum auf Sylt : Gemeinde Wenningstedt-Braderup will 57 neue Mietwohnungen für Sylter bauen

1 von 1 Foto: Visualisierung: BCS/Höft Bau Sylt 1 von 1

Im Wenningstedter Südosten tut sich etwas: Die Gemeinde stellte am Montag ihr Bauprojekt Osterwiese vor. Schon Ende März 2018 sollen die fünf Doppelhäuser und Ende Juni 2018 die neun Mehrfamilienhäuser bezugsfertig sein – neue Mietwohnungen für insgesamt 57 Sylter Familien. Dabei soll die Kaltmiete in den Wohnungen unter zehn Euro pro Quadratmeter liegen, versprach Bürgermeisterin Katrin Fifeik – inklusive Küchen und Bodenbelägen.

Rund 200 Zuschauer nahmen an der Präsentation im Kursaal teil, darunter zahlreiche Mietinteressenten, aber auch viele Anwohner, die sich Sorgen um den Baulärm und den Lkw-Verkehr machen. Bauherr ist die Gemeinde Wenningstedt-Braderup selber, der Auftrag wurde im Dezember an eine Bietergemeinschaft aus Höft Bauunternehmen Flensburg, Höft Bau Sylt und dem Rendsburger Planungsbüro BCS vergeben.

Gemeinsam mit der Bürgermeisterin stellten Projektentwickler Alexander Hilgendorff und Architekt Martin Jubelt von BCS sowie Höft-Bau-Prokurist Martin Klukas die Pläne vor. Die Gemeinde hatte das Flurstück zwischen Osterweg und Feldgasse, nahe der Landesstraße 24, 2010 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft – mit dem Ziel, dort Wohnraum für Sylter zu schaffen. Jahrelang wurde das Grundstück als Pferdewiese genutzt. Damals waren noch ein Verkauf der fünf Doppelhäuser auf Erbpachtbasis und ein Architektenwettbewerb vorgesehen, doch von diesen Plänen verabschiedete sich die Gemeinde bald.

Schon damals stieß das Projekt auf großes Interesse. Viele Sylter bekundeten schriftlich ihren Wunsch, auf der Osterwiese wohnen zu können. Bis heute lägen im Gemeindebüro 380 Bewerbungen vor, berichtete Katrin Fifeik. Bei der Auswahl würden Familien mit Kindern bevorzugt, aber auch Kriterien wie eine ehrenamtliche Tätigkeit spielten bei der anonymen Punktebewertung eine Rolle.

Die Osterwiese misst 14 150 Quadratmeter, von denen 3500 Quadratmeter im Westen für die fünf Doppelhäuser und 10 650 Quadratmeter im Osten für 47 Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen vorgesehen sind, getrennt durch einen Friesenwall. Die zehn Doppelhaushälften ergeben eine Wohnfläche von 1200 Quadratmetern, hinzu kommen 24 Fünfzimmerwohnungen mit 2370 Quadratmetern, 16 Vierzimmerwohnungen mit 1320 Quadratmetern und sieben Dreizimmerwohnungen mit 510 Quadratmetern – summa summarum 57 Wohneinheiten mit 5400 Quadratmetern Wohnfläche.

Geplant ist auch eine Tiefgarage mit 36 Stellplätzen, um nicht zu viele oberirdische Pkw-Stellplätze schaffen zu müssen. Für die Doppelhäuser ist eine eingeschossige Bauweise mit einem Dachgeschoss vorgesehen, für die Mehrfamilienhäuser maximal zweigeschossig.

„Grundlegender Ansatz war von vornherein, dass ein Kasernenpark vermieden wird,“ erläuterte Architekt Martin Jubelt. Die acht zweigeschossigen Mehrfamilienhäuser stünden nicht im Raster, sondern „wie angeschwemmt“. Dreh- und Angelpunkt der Anlage sei das „Punkthaus“ mit Dreizimmerwohnungen, das hinter dem vorhandenen Privathaus Osterweg 40 anschließt.

Erschlossen werden die fünf Doppelhäuser auf der westlichen Seite des Areals über die Feldgasse, die verbreitet wird. Vor jedem Doppelhaus sind vier Pkw-Stellplätze geplant. Die Mehrfamilienhäuser werden vom Osterweg angefahren. Zwischen den Gebäuden verläuft ein Weg, der im Notfall für Rettungs- und Löschfahrzeuge geöffnet werden kann.

Der Bauantrag für den Erdbau liege seit anderthalb Wochen beim Kreis, der Baubeginn stehe in Kürze bevor, erläuterte Martin Klukas. Die Baufahrzeuge würden über die Hauptstraße bei Feinkost-Meyer in den Osterweg einfahren. Martin Jubelt rechnete für April/Mai 2017 mit dem Beginn des Hochbaus. „Wir sind sicher, ein gestalterisch aufgelockertes, sich in die Umgebung einfügendes, anspruchsvolles, aber auch wohnfunktionales Konzept ausgebildet zu haben.“ Die Pläne hängen in den nächsten Tagen im Kursaal aus.

erstellt am 25.Jan.2017 | 10:25 Uhr