Verwirrung um Abholung der Weihnachtsbäume : Gemeinde Sylt gibt Termin für Abholung der nadelnden Gehölze bekannt

Nun ist es soweit: Am Dienstag, 31. Januar, und am Mittwoch, 1. Februar, werden die ausgedienten, abgeschmückten Tannenbäume in der Gemeinde Sylt vom Bauhof abgeholt. „Bitte legen Sie Ihren Baum erst kurz vor dem 31. Januar deutlich sichtbar zur Straße hin ab und bitte so, dass er weder Passanten noch den Straßenverkehr behindert“, heißt es von der Gemeinde. Diese Nachricht wird bei vielen Syltern für Erleichterung sorgen: Noch am 6. Januar hatte die Gemeinde Sylt ihre Bürger mit der Nachricht überrascht, dass die Weihnachtsbäume in diesem Jahr nicht mehr abgeholt werden (wir berichteten).

Stattdessen sollten die Menschen ihre von bunten Kugeln und glänzenden Lametta befreiten Tannen auf dem Gelände hinter dem Verwaltungsgebäude im Bahnweg abliefern. Eine Welle der Empörung rollte über die Insel, erfasste Politiker und Touristiker und ergoss sich in sozialen Netzwerken wie Facebook.

Nur wenige Stunden später ruderte der Bürgermeister Nikolas Häckel zurück und gab Entwarnung: Die nadelnden Gehölz sollen– wie in den Jahren zuvor – vor der Haustür eingesammelt werden. Tannenbäume können außerdem bis zum Freitag, 3. Februar, direkt zum Sammelplatz an der Friesischen Straße (auf dem ehemaligen Westerländer STOV-Gelände) gebracht werden, teilten die Verantwortlichen mit. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr und freitags von 8 bis 11.30 Uhr.

Zudem können die Teile in der braunen Mülltonne entsorgt werden, oder am Wochenende vor dem Biikebrennen direkt an der entsprechenden Feuerstelle abgelegt werden. Die genauen Zeiten will die Gemeinde noch bekannt geben. Auch in den anderen Inselgemeinden werden alte Weihnachtsbäume abgeholt. Gemeinde List: Abholtermin für die Weihnachtsbäume zur Biike 2017 ist Montag, 30. Januar, ab sieben Uhr. Außerdem können Busch- und Strauchwerk zu bestimmten Zeiten am Biikeplatz abgegeben werden.

In der Gemeinde Kampen werden kurz vor der Biike – 13. bis 17. Februar – Tannenbäume und gebündeltes Buschwerk in kleinen Mengen abgeholt. Gemeinde Hörnum: Vom 13. bis 17. Februar werden hier Buschwerk und Tannenbäume – nur gebündelt bis 1,50 Meter Länge – eingesammelt. Gemeinde Wenningstedt-Braderup: Am 11. Februar holt die Jugendfeuerwehr ab 10 Uhr die Bäume ab.

von Lea Sarah Albert

19.Jan.2017

