Sanierung St. Severin Sylt : Geheimnisvolle Runen in Sylter Kirche entdeckt

Erneut gibt es überraschende Nachrichten aus St. Severin: Bei der Durchführung erster Notmaßnahmen zur Instandsetzung des durch den Gescheckten Nagekäfer, einem aggressiven Holzparasiten, schwer geschädigten Dachstuhls der Keitumer Kirche entdeckte ein Bauarchäologe an zahlreichen Holzbalken geheimnisvolle Runen, die aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts stammen. Die Zeichen hätten offensichtlich als eine Art Bauanleitung für die damals tätigen Zimmerleute gedient, sagte Pastorin Susanne Zingel gestern bei einer Begehung der Baustelle gemeinsam mit Ingbert Liebing.

Der Sylter CDU-Bundestagsabgeordnete hatte sich Ende vergangenen Jahres erfolgreich dafür eingesetzt, dass 465 000 Euro aus einem Denkmalschutzsonderprogramm der Bundesregierung für die Sanierungsarbeiten in der historischen Seefahrerkirche eingesetzt werden können (wir berichteten). Damit ist die Kirchengemeinde in der Lage, die Hälfte der Kosten für alle notwendigen Arbeiten zu bezahlen. „Dank der Bundesmittel sind wir aus der Atemlosigkeit jetzt raus“, freut sich Pastorin Zingel. Dennoch fehle immer noch ein Teil der erforderlichen knapp einer Million Euro. „Deshalb läuft nach wie vor unsere Kampagne ‚Rettet St. Severin‘, um weiter Spenden einzuwerben, damit das gesamte Ensemble umfassend saniert werden kann.“

Die Runen seien als so genannte Abbundmarkierung benutzt worden, heißt es in einer ersten Analyse des Bauforschers Tilo Schöfbeck, der die Zeichen kurz vor Weihnachten in dem Dachstuhl gefunden hatte. Man hätte damit die Gebinde der Holzbalken nummeriert, wie in anderen Landschaften zum Beispiel die Strichaddition oder später auch römische Ziffern verwendet wurden. Die Runen wären also keine Inschriften, sondern hätten „lediglich einen profanen praktischen Nutzen“ für die Arbeiten der Zimmerleute gehabt.

Leider seien nur noch zwölf Sparren – also Träger der Dachkonstruktion – im Norden des Keitumer Dachstuhls erhalten, ursprünglich wären es vermutlich doppelt so viele gewesen. Der Bauforscher, dessen Einsatz in St. Severin durch das Landesamt für Denkmalpflege in Kiel gefördert wird, konnte die Zeichen nur mit Mühe erahnen oder erkennen. Das größte Handicap bilden später aufgenagelte grüne Bohlen auf den Sparren, die alles verdecken. „Vielleicht sollte man unter diesen Umständen überlegen, diese Bereiche durch den Zimmermann vorsichtig freilegen zu lassen“, schlägt Tilo Schöfbeck vor. „Das wäre auch ein Hingucker bei den Kirchenführungen.“

Für Susanne Zingel sind die passend zum Weihnachtsfest freigelegten Runen schöne, geradezu himmlische Zeichen; eine besonders gut Erhaltene nennt sie denn auch den „Stern von Bethlehem“. Sie lassen jedoch auch Rückschlüsse auf die damaligen weiten Handelswege zu: So wurden Baumaterialien wie die Holzbalken über die Meere aus Skandinavien oder Zentral-Russland bis nach Sylt gebracht, mächtige Steinquader wiederum kamen zum Beispiel aus Köln.

„Auf faszinierende Weise offenbart sich so hier in St. Severin der Kontext wirtschaftlicher, kultureller und geistlicher Geschichte“, so die Pastorin. Auch Ingbert Liebing zeigte sich beeindruckt von den neuen Entdeckungen, sieht aber ebenso die großen Herausforderungen: „Was ich heute gesehen habe, untermauert, wie wichtig es ist, dass der Bund solche Projekte unterstützt. Die Keitumer Kirche ist ein Schatz sondergleichen und das Geld ist hier sehr gut angelegt.“

Mittlerweile steht auch der weitere Zeitplan für die Sanierung von St. Severin: „Insgesamt rechnen wir mit einer Bauzeit von anderthalb Jahren. Etwa bis zum Herbst, also dem Ende der diesjährigen Saison, läuft noch der normale Kirchenbetrieb mit Gottesdiensten, Hochzeiten, Taufen und auch den Mittwochskonzerten sowie dem Sommerkonzert der Deutschen Stiftung Musikleben“, sagte Susanne Zingel. Ab Oktober muss die Keitumer Kirche aber definitiv für zirka fünf Monate geschlossen werden; die Wiedereröffnung soll dann pünktlich zu Ostern 2018 stattfinden.











