18. Internationales Gourmet Festival Sylt 2017 : Geballte Kochkunst auf Sylt

Startschuss für das 18. Internationale Gourmet Festival Sylt 2017: Am Mittwoch Abend luden die fünf Gastgeber ihre Gastköche und Gastwinzer aus dem Mittelmeerraum zum Auftakt ins Manne Pahl nach Kampen ein. „Wir werden eine wunderschöne Woche haben“, war Pius Regli überzeugt – und sprach die Auftaktformel: „Hiermit ist das 18. Gourmetfestival eröffnet. Sehr zum Wohl!“

Die Auftaktveranstaltung ist eine Mitbring-Party – jedes der fünf beteiligten Restaurants brachte etwas für das „Flying Buffet“ mit. Mit Ente gefülltes Raviolo, Spinat mit Ei, Thunfisch mit Gurke, Kalbsbäckchen auf Sellerie-Püree, Lachs auf Wasabi-Püree und als Dessert etwas Halbgefrorenes – kleine Leckereien für die Liebhaber guter Küche und die Gastronomen. Bine Pöhner von „Dittmeyer’s Austern Compagnie“ aus List steuerte Sylter Austern bei und erklärte Anfängern auch gerne, wie die Meeresfrüchte zu essen sind: „Gut kauen!“. An weiteren Tischen wurden spanischer Serrano-Schinken und Käse gereicht.

Aber auch einige neue Produkte konnte das fachkundige Publikum kennenlernen und probieren: Wolfgang Lettner, Inhaber des Restaurants Casa Colonial auf Ibiza, hatte nicht nur seinen Starkoch Björn Klein mitgebracht, sondern auch einen neuen Gin von der Baleareninsel: LAW, benannt nach den Initialen der Gründer Luna, Alexander und Wolfgang. Dass auch beim Thema Kräuterlikör Innovationen möglich sind, bewies Alex Roloff aus Berlin-Neukölln mit seinem „Muli 68“. Die Idee, einen eigenen Kräuterschnaps zu kreieren, hatten er und zwei Freunde nach einem fulminanten Steakessen.

„Es macht richtig Spaß“, freute sich Gourmetfestival-Präsident Detlef Tappe (Walter’s Hof) über den gelungenen Auftakt der Veranstaltungsreihe. Als das Festival vor 17 Jahren ins Leben gerufen wurde, habe keiner erwartet, dass daraus einmal eine echte Tradition auf Sylt werden könnte. Damals fand das Festival in der zweiten September-Hälfte statt, in der auslaufenden Saison. Später habe man sich getraut, das Event in den Januar und damit die ruhigste Zeit auf der Insel zu legen. „Seitdem wissen wir, dass unsere Gäste wegen des Gourmetfestivals kommen.“

Ein großer Wurf, so Tappe, sei den Gastgebern in diesem Jahr mit dem Motto gelungen: „Island meets Island“. Die fünf ausgewählten Gastköche kommen von den Mittelmeerinseln Ibiza, Malta, Sizilien, Mallorca und Kreta – aus Regionen und Hotels, die auch viele Sylter Gäste kennen. „Wir hatten in diesem Jahr so viele Gästeanfragen wie nie zuvor.“

Damit das Gourmetfestival nicht in Routine erstarrt, holen die vier Stammmitglieder (Walter’s Hof, Das kleine Restaurant, Manne Pahl und Landhaus Stricker) in jedem Jahr ein fünftes Restaurant mit ins Boot. In diesem Jahr war es das Hotel & Restaurant „Strandhörn“ von Dirk Lässig in Wenningstedt. Dort steht heute Abend Küchenchef Dimosthenis Ntanos von Kreta am Herd, die Weine steuert die griechische Domaine Kikones bei.

Morgen Mittag stehen die fünf Gastköche das letzte Mal bei ihren Gastgebern am Herd und bereiten die Speisen für die zweite Gourmet-Safari zu. Die Teilnehmer werden mit Oldtimer-Bussen von Restaurant zu Restaurant gefahren. Abends ist dann Küchenparty im Landhaus Stricker, mit einer Küchenschlacht an fünf Stationen. Holger Bodendorf rechnet mit 180 Gästen. Und einer langen Nacht im Club Rotes Kliff, bevor Köche und Winzer wieder die Heimreise Richtung Süden antreten.

von Ralf Henningsen

erstellt am 20.Jan.2017 | 19:06 Uhr