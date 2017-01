Furioses Finale des Sylter Gourmetfestivals

Immer wieder dröhnten La-Ola-Wellen der Begeisterung durch die Küche des „Landhaus Stricker“. Das viertägige Gourmet Festival Sylt 2017 ging am Sonnabend mit einer ausgelassenen Küchenparty zu Ende. Rund 200 Menschen drängten sich in den Räumen des Restaurants und in der Küche, genossen Delikates vom Teller und edle Tropfen aus dem Glas.

Am Mittwoch war das diesjährige Feinschmecker-Event mit einem Begrüßungsabend im Manne Pahl in Kampen gestartet. Ausrichter sind Detlef Tappe vom Walter’s Hof in Kampen, Holger Bodendorf vom Landhaus Stricker in Tinnum, Franz Ganser vom Kleinen Restaurant in Westerland und Pius Regli vom Manne Pahl. Um nicht in Routine zu erstarren, holen sich die vier

für jedes Gourmetfestival einen fünften Gastgeber ins Boot – in diesem Jahr Dirk

Lässig vom Hotel Restaurant Strandhörn in Wenningstedt.

Das Motto in diesem Jahr: „Island meets Island“. Die fünf Veranstalter luden

fünf Köche aus dem Mittelmeerraum ein, auf Sylt Gaumenfreuden ihrer Heimat auf den Tisch zu bringen: Von Ibiza kam Meisterkoch Björn Klein vom Casa Colonial, von Malta Kevin Bonello vom Hotel „Xara Palace“, von Mallorca Tom Bell vom Restaurant Sa Barca, von Sizilien Pietro d’Agostino vom La Capinera und von Kreta Dimosthenis Ntanos vom Daios Cove Resort. Allesamt erstklassige Meister ihres Fachs in den besten Häusern am Platze.

An zwei Stationen in der

Küche und drei im Restaurant verteilten Stationen brachten die Gastköche mit ihren Teams die Gaumenfreuden auf die Gäste ihrer Teller, jeder servierte zwei Gänge.

Bei so gutem Essen darf guter Wein nicht fehlen: Von jeder der fünf Mittelmeerinseln war auch ein Winzer mit Kostproben seines Weinguts angereist: Ibizkus Wines von Ibiza, Antinori mit dem Weingut Tormaresca von Malta, Giro d’Italia von Sizilien, Domaine Kikones von Kreta und Es Fangar von

Mallorca. Begeistert von der ausgelassenen Stimmung beim Sylter Festival zeigte sich Daniel Morales, Chef-Önologe von Es Fangar. Der Katalane war das erste Mal auf der Nordseeinsel und gleichermaßen eingefangen von der Landschaft wie von der Gastfreundschaft. Die schwarze Bekleidung vom Eröffnungsabend hatte er mittlerweile im Schrank gelassen und gegen ein buntes Hemd getauscht. „Hier ist es nicht so seriös und steif wie auf vielen anderen Weinpräsentationen.“

In dem bis auf den letzten Platz gefüllten Restaurant, an der Bar, im Wintergarten und in der Küche kamen die Gäste schnell ins Gespräch, lernten viele interessante Menschen aus anderen Ländern kennen. Mit Leidenschaft für ihre Produkte erläuterten die Köche, was da auf die Teller kam, und die Winzer freuten sich über Probanden, mit denen sie sich über die Geschmacksnoten ihrer Trauben und Weine austauschen konnten. Nach getaner Arbeit trafen sich die Profis in der Küche, ernteten den Dank ihrer Gastgeber und nahmen Emailschilder mit der Aufschrift „Gourmet Festival Sylt 2017“ in Empfang, die in ihren Betrieben an das Event erinnern werden.

In den vier Tagen auf Sylt müssen viele neue Freundschaften entstanden sein – so inniglich verabschiedeten sich die Sylter und ihre Gäste. Zahlreiche Teilnehmer setzten die Küchenparty auf der Tanzfläche des Clubs Rotes Kliff in Kampen fort. Viele Gäste müssen die Nacht

ohne Schlaf ausgekommen sein, denn schon um neun Uhr morgens starteten die ersten zur Heimreise in den Süden.

Detlef Tappe hatte nach den anstrengenden Tagen und Nächten zwar seine Stimme verloren, konnte gestern aber dennoch ein rundum zufriedenes Fazit ziehen. „Bei der Küchenparty herrschte eine Mega-Stimmung“, das Zusammenspiel der Köche und Winzer sei sensationell gewesen. Besonders erfreulich fand der Kampener Küchenchef, dass für das Gourmetfestival auch viele junge Gäste auf die Insel gekommen seien. Insgesamt hätten über 1000 Menschen an der Veranstaltungsreihe teilgenommen – am Eröff

nungsabend, bei öffentlichen und privaten Abendveranstaltungen in den Restaurants, bei den beiden Gourmetsafaris am Freitag und Sonnabend und zum Schluss bei der Küchenparty. Ein wertvoller Nebeneffekt des Events sei der enge Austausch mit anderen Gastronomen. So will Tappe gemeinsam mit seinen Kollegen von Ibiza einen Sylt-Ibiza-Wein

kreieren, der auf beiden Inseln angeboten werden und so für die Inseln werben soll. „Aber die Prämisse liegt auf Spaß haben – und den hatten wir“, sagte der Kampener. Auch Tappe machte sich gestern auf den Weg – zum nächsten Gourmetfestival ins schweizerische St. Moritz.