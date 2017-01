1 von 1 1 von 1

Verteilte Rollen bei den Ansprachen auf dem Neujahrsempfang der Gemeinde Sylt: Für den Rückblick auf das vergangene Jahr 2016 zuständig war Bürgermeister Nikolas Häckel, den Part des Ausblicks auf neue Jahr 2017 übernahm Bürgervorsteher Peter Schnittgard. Beide hatten viel zu sagen zu sehr vielen Themen – teilweise so viel, dass dafür wenige Sätze, mitunter nur kurze Stichworte ausreichen mussten. Doch der überwiegende Teil der zahlreichen Bürger, die am Donnerstagabend ins Westerländer Rathaus kamen, stand „gut im Stoff“ und wusste auch ohne längere Erläuterungen, was in den Reden der beiden gemeint war.

Nikolas Häckel schlug einen großen Bogen von der Flüchtlingsbetreuung über den Bürgerentscheid zur Halle 28 und die Sicherung des Katastrophenschutzes bis hin zur stationären Pflege oder den Regelungen für Dauerwohnraum – und stellte dabei die aus seiner Sicht positiven Aspekte in den Vordergrund. Vieles sei erreicht, manches sogar erledigt oder zumindest auf einen guten Weg gebracht worden. „Viel Geduld und starke Nerven forderten zwei ganz große Themen im letzten Jahr“, musste der Bürgermeister jedoch einräumen. Erstens das Bahnchaos: „Hervorgerufen einerseits durch eine Vergabe des Autozuges, dessen Bewerbungen zu merkwürdigen Stilblüten geführt haben, zu grauenhaften Geisterzügen, zu monatelang keinem Autozug, der blau angestrichen ist“, kritisierte Häckel. „Dann das Chaos gekrönt durch gerissene Kupplungen bei den Personenzügen und auch hier monatelang und bis heute keine guten Zustände. Die Zustände sind unzumutbar bei der Bereitstellung, bei der Pünktlichkeit, bei dem menschenwürdigen Transport.“

Zweitens die Großbaustelle Innenstadt mit gleich drei parallel laufenden Projekten des Landes, der EVS und der Gemeinde, die zu weiträumigen Umleitungen und immer wieder zu Staus sowie langen Wartezeiten an der Autoverladung führen: „Leider kam alles zusammen und es gab natürlich ein bisschen Chaos. Wir brauchten alle viel viel Geduld“, sagte der Bürgermeister. „Wir hoffen, dass im Frühjahr diese Geduldsprobe zu Ende ist und wir dann Gott sei Dank wieder mit normalen Verhältnissen leben dürfen. Wir sollten dann auch wieder für starke Abreisetage gerüstet sein. Wir haben ja versucht, viel zu planen, zu organisieren, damit Abreiseverkehre und Staus sich gut entwickeln können, ohne die Innenstadt sozusagen zuzustellen. Das hat geklappt, die großen abreisestarken Tage im letzten Jahr sind gut über die Bühne gegangen.“ Anfang dieses Jahres sei es jedoch weniger erfreulich gewesen, so Häckel. „Aber ich sage vielen Dank für Ihre Geduld und hoffe tatsächlich, dass wir bald eine baustellenfreie Innenstadt haben.“

Ganz ohne Rückblick ging es auch nicht in der anschließenden Rede von Peter Schnittgard: „2016 war ein stürmisches, anstrengendes Jahr, nicht immer ein Wunschkonzert“, sagte der Bürgervorsteher. „Mit zehn Gemeindevertretungen und über 105 Sitzungen der Fachausschüsse und Ortsbeiräte sind nicht nur die Sitzungsmengen gemeint, sondern auch das, was uns thematisch so manchmal in Atem hielt.“ Ähnlich viele, eventuell noch mehr Sitzungen werde es auch 2017 geben – „und so manches Thema wird nicht mit einem Zahnpasta-Lächeln erledigt werden.“

Ganz oben auf der Agenda stünde der Wohnungsbau: In der Umsetzung seien dieses Jahr 153 Wohnungsneubauprojekte, zum Beispiel auf dem Bastianplatz oder in der Wohnsiedlung-Süd. Gleichzeitig gelte es, Konzepte auf den Weg zu bringen für die städtebauliche Entwicklung auf dem StoV-Gelände, für die „Alte Schule“ in Morsum oder die „Alte Bahnhofstraße“ in List, wo sich Wohngebäude im Eigentum der Gemeinde Sylt befinden. „Aber auch der geplante Abriss der Keitum-Therme wird uns in diesem Jahr sehr beschäftigen“, prophezeite Peter Schnittgard – ebenso der Rathausumbau und die Zentralisierung der Verwaltung. „Geduldsproben besonderer Art“ würden 2017 hoffentlich in ruhigere Formen der Weichenstellung kommen, so der Bürgervorsteher. „Zum Beispiel die Bahn, die Schiene, die Gleise, die Fahrpläne, die Pendler und die Touristikzüge.“ Einen bedeutenden sozialen Aspekt stellten die Anstrengungen für die Pflegeheime und deren Finanzierung dar. Erste erkennbare Klippen seien überstanden, „ jetzt trägt die Zusammenarbeit zwischen KLM und Johanniter gute Früchte.“

Mit Stichworten zu weiteren politischen Herausforderungen wie Halle 28 und 25, Katastrophenschutz, Brandschutz, Flughafen, 130/60/40, Küsten- und Landschaftsschutz, Neue Mitte, Verkehrsstaus, Promenade „und und und“ beendete der Bürgervorsteher seine Ansprache – und mit einem persönlichen Wunsch „an uns alle dazu: Mehr miteinander reden, bevor wir streiten.“

von Pierre Boom

erstellt am 07.Jan.2017 | 03:06 Uhr