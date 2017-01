Strecke zwischen Westerland und Hamburg : Ersatzwaggons von DB Regio sind nicht barrierefrei

1 von 1 Foto: Arndt Prentzel 1 von 1

Husum/Westerland | Behinderte Menschen können die Züge auf der gesamten Marschbahnstrecke zwischen Westerland und Hamburg-Altona derzeit selbstständig kaum nutzen. Darauf machte jetzt Manfred Steffens, der Behindertenbeauftragte der Stadt Niebüll und des Kreises Nordfriesland, aufmerksam. Er hat sich an die zuständigen Stellen mit einem Brandbrief gewandt: „Die jetzigen Züge sind ein buntes Sammelsurium unterschiedlichster Waggontypen – teils Triebwagen – mit verschiedenen Einstiegen und alle absolut nicht barrierefrei.“ Da die barrierefreien Züge, die eigentlich für die Strecke gedacht sind, aufgrund defekter Kupplungen derzeit nicht fahren dürfen, hat die Deutsche Bahn Ersatzzüge aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen.

Dass die nicht nur sehr alt, sondern auch nicht barrierefrei sind – diese schmerzliche Erfahrung hat Inke Jensen gemacht, die sich in einem Schreiben an die Husumer Nachrichten wandte. Sie habe große Schwierigkeiten, seitdem die Ersatzzüge der Deutschen Bahn auf der Strecke fahren: „Jedes Wochenende habe ich meinen Partner in Bredstedt besucht. Das geht nicht mehr, beziehungsweise nicht mehr eigenständig“, berichtet sie. Schließlich müsse man über Stufen in die DB-Züge einsteigen. Auch wenn sie Verständnis für die derzeitige Lage auf der Strecke habe, fühle sie sich als behinderter Mensch von der Bahn hängengelassen, so Jensen.

Wie prekär die Lage ist, zeigen auch die Erfahrungen der Sylterin Colette Ewald und ihres behinderten 17-jährigen Sohnes Kimon: „Morgens vor acht Uhr steht kein Bahnmitarbeiter bereit, um Rollstuhlfahrern in den Zug zu helfen. Als die NOB noch fuhr, gab es keine Probleme. Doch jetzt geht gar nichts mehr.“ Die Keitumerin meldet den „Transport“ ihres auf den Rollstuhl angewiesenen Sohnes zwar regelmäßig beim Mobilitäts-Center der DB an, doch die Versprechungen werden oft nicht eingehalten oder kurzfristig geändert, sagt sie: „Manchmal bekam ich abends um 22.30 Uhr eine SMS-Info, dass der Zug keine geeigneten Türen hat. So spät schaue ich ja nicht mehr unbedingt auf das Handy.“ Die Mitteilung der Bahn habe gelautet, der Junge könne doch einen Zug früher nehmen. Ein unrealistischer Vorschlag, weil seine Schule auf dem Festland dann noch nicht geöffnet ist.

Am meisten ärgert sich Colette Ewald über die Antworten aus dem Mobilitäts-Center. „Als ich wieder einmal vertröstet wurde, ließ ich mich zu einem Vorgesetzten durchstellen. Der fragte, was ich eigentlich wolle, und brach das Gespräch kurzerhand ab.“ Und auch die Äußerung des Grünen-Landtagsabgeordneten Andreas Tietze, es sei ja wichtig, dass überhaupt gefahren werde, kann sie nicht nachvollziehen. „Er sollte sich das mal selbst vor Ort anschauen.“

Auch Marco Oliver Pohl, Leiter der Lebenshilfe Sylt, ist stinksauer: „Ich bin sprachlos. Leben wir überhaupt im 21. Jahrhundert? Diese Situation bedeutet für die Betroffenen eine absolute Teilhabe-Einschränkung. Jeder hat unter der Situation zu leiden, nicht nur die behinderten Menschen.“

Manfred Steffens fasst zusammen: „Dieser unhaltbare Zustand soll sich voraussichtlich noch mindestens bis Ende März 2017 hinziehen. Also können mobilitätseingeschränkte Reisende die gesamte Bahnstrecke Hamburg-Altona bis Sylt über vier Monate hinweg nicht nutzen.“ Die zwei IC-Zugpaare, die täglich die Strecke im Winter befahren, seien ebenfalls nicht barrierefrei, hinzu kämen die höheren Fahrpreise und IC-Zuschläge auch auf Kurzstrecken.

Auf Nachfrage des sh:z erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag: „Mobilitätseingeschränkte Reisende können auf www.bahn.de nachschauen, ob eine fahrzeuggebundene Einstieghilfe vorhanden ist beziehungsweise welche Optionen Reisende haben, wenn sie auf Unterstützung angewiesen sind.“ Zudem könne der Betroffene auch sehen, ob der Zug über eine „fahrzeuggebundene Einstiegshilfe“ verfüge.

Der nordfriesische Kreistag wird auf seiner Sitzung am 10. Februar voraussichtlich eine Resolution zu dieser Thematik beschließen. „Das habe ich über den Seniorenbeirat Niebüll beim Kreisseniorenbeirat Nordfriesland angestoßen“, so Steffens.

Abschließend erklärt der Behindertenbeaufragte: „Es sind ja nicht nur Pendler tagtäglich betroffen, sondern auch Frauen mit Kinderwagen, viele Senioren, alle Rollstuhlfahrer, die meisten Rollatornutzer, die Nutzer von Handstöcken oder Gehstützen sowie mobilitätseingeschränkte und sehbehinderte Menschen.“

von Arndt Prentzel/Friederike Reußner

erstellt am 31.Jan.2017 | 18:40 Uhr