Hörnumer Kommunalpolitiker : Ermittlungen gegen ehemaligen Verwaltungsbeamten eingestellt

Gleich mehrere Ermittlungsverfahren, jeweils verbunden mit Hausdurchsuchungen, haben in den zurückliegenden anderthalb Jahren für große Aufmerksamkeit und teilweise empörte Reaktionen auf der Insel gesorgt. Allen gemeinsam ist die Tatsache, dass Hörnums Bürgermeister Rolf Speth auf die eine oder andere Art und Weise in die staatsanwaltlichen und polizeilichen Ermittlungen einbezogen ist beziehungsweise war. Denn eines dieser Verfahren – das gegen Joachim Rück, den ehemaligen leitenden Verwaltungsbeamten für das Amt Landschaft Sylt, sowie dessen Ehefrau – sei jedoch gestern endgültig eingestellt worden, teilte der zuständige Flensburger Staatsanwalt Thorkild Petersen-Thrö auf Anfrage der Sylter Rundschau mit.

Rück wurde Ende Juni 2016 beschuldigt, durch Betrug die Versorgungsausgleichskasse geschädigt zu haben, die die Pensionen der Landes- und Kommunalbediensteten auszahlt – seine Frau soll Beihilfe geleistet haben. Staatsanwaltschaft und Polizei erschienen daraufhin zur Hausdurchsuchung, beschlagnahmten dabei Unterlagen sowie Computerdateien. Anlass der Ermittlungen gegen den seit seinem Ruhestand als Berater für verschiedene Inselgemeinden und für den Amtsausschuss tätigen ehemaligen Beamten war eine Strafanzeige der von Ingo Dehn geführten Hörnumer CDU. Seiner Fraktion sei schon Ende 2013 aufgefallen, dass geleistete Beraterstunden nicht von Rück selbst, sondern von dessen Frau in Rechnung gestellt worden seien, erklärte Dehn. Angesprochen auf diese Diskrepanz habe die Verwaltung darauf verwiesen, dass der „Sachlich richtig“-Stempel auf den Rechnungen ja von Bürgermeister Speth unterschrieben worden sei. „Damit hat sich Speth zum Kompagnon von Rück gemacht“, kritisierte der CDU-Fraktionschef.

Gegen den Hörnumer Bürgermeister sei in diesem Fall jedoch kein Verfahren eingeleitet worden, weil ihm eine Kenntnis des endgültigen Ziels der falschen Abrechnungen der Beschuldigten – nämlich eine Überzahlung der dem ehemaligen Verwaltungsbeamten zustehenden Versorgungsleistungen – nicht hätte nachgewiesen werden können, so der Staatsanwalt. Bereits am 19. Dezember 2016 habe er auch das Verfahren gegen das Ehepaar Rück vorläufig eingestellt. Dies sei gemäß Strafprozessordnung zulässig, erklärte Petersen-Thrö, wenn ein öffentliches Interesse besteht, die Strafverfolgung zu beseitigen und die Schwere der Schuld dem nicht entgegensteht. Darüber hinaus müssten bestimmte Auflagen erfüllt werden. Dem seien die Beschuldigten nachgekommen: Joachim Rück habe den Fehlbetrag in Höhe von 12 324 Euro gegenüber der Versorgungskasse ausgeglichen. Außerdem hätten er und seine Ehefrau einen Betrag von insgesamt 3000 Euro an die Resozialisierungshilfe Nordfriesland mit Sitz in Bredstedt überwiesen. „Zahlungen an gemeinnützige Organisationen sind in solchen oder ähnlich gelagerten Fällen durchaus üblich“, erläuterte der Staatsanwalt.

Joachim Rück erklärte gegenüber der Sylter Rundschau, dass die Zahlung des Betrages von 12 324 Euro ohnehin im Rahmen seiner korrigierten Steuererklärung fällig gewesen wäre. „Und die Zahlung der 3000 Euro an die Resohilfe sehen wir als ein Art Spende“, so Rück. „Wir sind aber gerne dazu bereit gewesen, um die gesamte Angelegenheit endlich zu einem für uns akzeptablen Abschluss zu bringen.“

Während dieser Fall nunmehr also für Betroffene und Behörden erledigt ist, sind die beiden anderen, den Hörnumer Bürgermeister betreffenden Fälle noch nicht einmal zur weiteren Bearbeitung bei der zuständigen Staatsanwaltschaft gelandet. Bereits im November 2015 hatten Beamte der Ermittlungsgruppe Korruption des Landeskriminalamts (LKA) Speths Privathaus sowie dessen Büro der Gemeinde Hörnum durchsucht. Es geht um den Vorwurf der Bestechlichkeit und damit um ein Amtsträger-Delikt im Zusammenhang mit einer Grundstücksangelegenheit im Steintal auf dem Gelände der alten Feuerwache. Dazu würden noch immer polizeiliche Ermittlungen laufen, zum Beispiel Zeugen vernommen, erklärte Henning Hadeler. Die Zuständigkeit des Ermittlungsgruppe Korruption deute jedoch nicht auf eine vermeintliche Schwere des Falles hin, betonte der Oberstaatsanwalt. Vielmehr sei es so, dass bei Korruptionsdelikten in Schleswig-Holstein grundsätzlich das LKA zuständig ist – ebenso, wie dafür landesweit die Staatsanwaltschaft am Landgericht Kiel.

Ebenfalls nicht abgeschlossen seien die Ermittlungen des Hauptzollamts Itzehoe wegen des Verdachts auf Sozialbetrug gegen Speth sowie weitere Beschuldigte. Der Vorwurf: Unregelmäßigkeiten bei der Beschäftigung von Saisonkräften und bei 450-Euro-Jobs. Deshalb wurden im November 2016 ebenfalls das Hörnumer Gemeindebüro sowie der Tourismusservice durchsucht. „Die sichergestellten Beweismittel befinden sich noch in der internen Auswertungsphase“, sagte Hadeler. Eine verfahrensabschließende Entscheidung – ob also eine Anklage, eine Einstellung oder lediglich ein Strafbefehlsverfahren erfolgt – läge bisher nicht vor. „Ich muss aber auch sagen, dass es andere Komplexe gibt, die dringlicher und aufwändiger sind als die Hörnumer Fälle“, so Oberstaatsanwalt Hadeler. Allein im Bereich der Staatsanwaltschaft Kiel habe es 2016 rund 82 000 Verfahren gegeben: „Das sind gegenüber den Vorjahren unvergleichbar viele. Wir haben einen Höchststand wie lange nicht erreicht.“

von Lea Sarah Albert

erstellt am 18.Jan.2017 | 14:13 Uhr