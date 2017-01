Kirche auf Sylt : Engagierter Seelsorger mit Ecken und Kanten

1 von 1 Foto: Henningsen 1 von 1

Pastor Rainer Chinnow ist für mehrere Wochen im Urlaub – an seinem Schreibtisch im Gemeindehaus am Wenningstedter Dorfteich hat ein Stellvertreter Platz genommen: Ulrich Hentschel, Pastor im Ruhestand aus Hamburg. Gemeinsam mit dem Morsumer Pastor Jochim Hartung übernimmt der Hamburger derzeit die Seelsorge der Norddörfer-Kirchengemeinde.

Hentschel ist für acht Wochen auf Sylt, Ende Februar verlässt er die Insel wieder. Im letzten Frühjahr war er schon für eine Vakanz in der Keitumer Kirchengemeinde eingesprungen, bevor die Stelle dort mit Ingo Pohl dauerhaft besetzt werden konnte. Pastor auf Sylt – das ist kein leichter Job, hat Hentschel festgestellt. „Hier sind alle Pastorinnen und Pastoren sehr engagiert.“ Die Zahl der Amtshandlungen sei sehr hoch – von Hochzeiten über Gottesdienste bis hin zum seelsorgerischen Engagement. Die Gottesdienste seien überdurchschnittlich gut besucht, sagt der 66-Jährige. „Hier treffe ich auf Hamburger, die zuhause nie in die Kirche gehen.“

Hentschel wurde 1950 geboren und wuchs im emsländischen Haselünne auf – in der katholisch dominierten Region lernte er von Kindheit an „sich seinen eigenen Kopf zu machen“. Schon der Vater war Pastor. In Hamburg studierte Ulrich Hentschel Theologie und Sozialpädagogik, doch der Berufswunsch Pastor wurde erst später geweckt. Am 1. Januar 1977 trat Hentschel seine erste Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Rellingen (Kreis Pinneberg) an. Am selben Tag, als sich Hamburg und die zwei schleswig-holsteinischen Landeskirchen zur Nordelbischen Kirche zusammenschlossen.

Hentschel engagierte sich in der Friedensbewegung und protestierte 1980 gemeinsam mit anderen Pastoren gegen den CSU-Kanzlerkandidaten Franz Josef Strauß. Das war zuviel der linken, christlichen Protestwelt – konservative Gegner sorgten für seine Suspendierung aus dem Amt. „Der Rausschmiss war bitter“, sagt er heute rückblickend auf diese Zeit. „Ich bin darüber krank geworden.“

In der nächsten Pastorenstelle findet der streitbare Geistliche eine Aufgabe, die ihm am Herzen liegt – als hauptamtlicher Pastor für Friedensgruppen im Kirchenkreis Stormarn, im östlichen Bereich von Hamburg. Sechs Jahre bleibt er dort, dann wird Hentschel 1992 Pastor in der Kirchengemeinde Altona-Nord – einem sozialen Brennpunkt in Hamburg. Die Kirche muss saniert werden, doch – anders als auf Sylt – gibt es keine Sponsoren. Aus der Not entsteht das Konzept einer „Kulturkirche“, die auch für klassische und Pop-Konzerte offen steht und für Werbeveranstaltungen gemietet werden kann. „Sonst wäre die Kirche nicht zu halten gewesen.“ St. Johannis etablierte sich seitdem als Kultur- und Stadtteilzentrum. Doch im Mittelpunkt steht für Pastor Hentschel das soziale Engagement. St. Johannis gewährt kurdischen Flüchtlingen Asyl, kämpft gegen die Luftverschmutzung in der Stresemannstraße und organisiert Unterkünfte für obdachlose Menschen.

Nach 18 Jahren verlässt Ulrich Hentschel 2010 die Kirchengemeinde Altona-Nord. Die letzten fünf Jahre seines Berufslebens bestreitet er als Studienleiter der Evangelischen Akademie der Nordkirche. Sein Hauptgebiet hat wieder eine politische Dimension – es geht um die Erinnerungskultur der Kirche, um ihre Duldung und aktive Unterstützung der nationalsozialistischen Gewaltpolitik, um die Verfolgung von Juden, Sinti und Roma. 2015 wird er in den Ruhestand verabschiedet – mit einem Abschiedsgottesdienst, aber auch mit einem Symposium. Titel der Veranstaltung: „Vorwärts und nicht vergessen...“ – Opposition und Institution. Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung „linker“ Christen mit gesellschaftlichen Einrichtungen. Als politisch engagierter Pastor habe Hentschel im Laufe seiner knapp 40-jährigen Tätigkeit einige Konflikte mit seiner Kirche ausgefochten, würdigte Akademie-Direktor Jörg Hermann im Oktober 2015 den scheidenden Pastoren. Hentschel habe sich nie gescheut, „kontroverse Gegenwartsfragen aufzugreifen und protestantische Positionen einzubringen“.

Seit 15 Jahren lebt der Kirchenmann mit seiner Frau in Altona. Doch so ganz mag er sich nicht aus der Gemeindearbeit zurückziehen – da kommen die Vakanzen auf Sylt gerade recht. Hier gefällt ihm auch die dänische Tradition, die Sylt mit Altona verbindet. „Sie hat für eine liberale Prägung und Weltoffenheit gesorgt und Altona zur Blüte gebracht.“ Glaubensfreiheit – die gab es vor 350 Jahren bei den „Pfeffersäcken“ im benachbarten Hamburg noch nicht.

Doch in der Norddörfer-Kirchengemeinde schätzt Hentschel auch das rege Gemeindeleben und das starke ehrenamtliche Engagement, insbesondere der Frauen. „Alle sind einzigartig und humorvoll.“ Sogar der Konfirmanden-Unterricht in Wenningstedt ist für den 66-Jährigen spannend: „Viele junge Leute sind wirklich daran interessiert, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen.“

Bibel-Arbeit – das heißt für Hentschel auch, sich selbst kritisch zu hinterfragen. Aus dem Grund veranstaltet er hier drei Themenabende, die die Besucher ermuntern sollen, dieses „Buch der Widersprüche“ kennenzulernen. Beim ersten Abend am vergangenen Mittwoch ging es um „Jesus und seine Eltern – eine heilige und heile Familie?“ Das Ideal von der heiligen Familie in Bethlehems Stall, so Hentschels These, präge auch unsere eigenen Familienideale. In den Evangelien gäbe es aber auch Episoden, die Jesus, Maria und Josef in ein ganz anderes Licht rückten.

Zwei weitere Themenabende finden am 8. und 15. Februar jeweils ab 19 Uhr im Wenningstedter Pastorat statt. Am 8. Februar geht es um „Die Heilige Schrift – Ein Buch voller Streit um Gott und mit Gott.“ Die Bibel sei keineswegs ein Buch, in dem alles klar und wahr ist. Ob bei den Propheten, den Abrahams-Erzählungen oder bei Jesus – oft komme es zu Kontroversen, nicht nur zwischen den Gläubigen, sondern auch Widerspruch gegen Gott. In der Bibel werde Streitkultur durchaus wertgeschätzt, doch wie kann sie die Kirche und unsere Gesellschaft beleben?

Um Rache geht es am 15. Februar. „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ – das ist in den Augen von Pastor Hentschel keine Rache-Regel, sondern eine Mahnung zur Gerechtigkeit. Biblische Erkenntnisse, die für unsen Alltag und für gesellschaftliche Konflikte hilfreich sein können?

„Ich hoffe, dass es lebendige Abende werden“, sagt der Hamburger Kirchenmann. Ihm gehe es darum, zum selbstkritischen Denken anzuregen und theologisches Wissen zu vermitteln, nicht etwa um einen missionarischen Impuls. „Das ist mein Beruf.“

von Ralf Henningsen

erstellt am 30.Jan.2017 | 05:00 Uhr