Instabile Archsumer Brücken? : Einige Archsumer sorgen sich um Sicherung der Deiche im Inselort

Bislang haben Sturmfluten die Insel in diesem Winter verschont. Sollte es in Zukunft jedoch zu einer solchen Naturkatastrophe größeren Ausmaßes kommen, sorgt sich Archsums Ehrenwehrführer Wolfgang Holst um die Sicherung des Nössedeichs.

Der Grund dafür ist, dass inzwischen für alle Keitumer und Archsumer Straßenbrücken über den Sielzug Gewichtsbegrenzungen gelten. „Die schweren Fahrzeuge der Feuerwehren können im Ernstfall also nur über Morsum oder Tinnum zum Deich gelangen“, sagt Holst.

Im vergangenen Sommer sei die Brücke am Archsumer Deichweg – „ohne Information des Ortsbeirats“ – für den Verkehr über 3,5 Tonnen gesperrt worden. „Ich bin vor kurzem die Archsumer und Keitumer Brücken abgefahren – alle weisen jetzt Beschränkungen zwischen 2,8 und 7,5 Tonnen aus“, berichtet Holst.



Eine Behelfsbrücke könnte das Problem lindern

Ob Deichschutz, Landwirtschaft, Verbringung von Material zu den Lagerplätzen des Landesamtes für Küstenschutz und Nationalpark (Lkn) oder aber die Anfuhr von Brenngut zur Archsumer Biike – all dies sieht Holst kritisch. Er schlägt daher vor, am Archsumer Deichweg eine Behelfsbrücke zu erproben, indem Eisenträger an dem Übergang eingebracht und mit Beton übergossen werden. Eine provisorische Instandsetzung hatte auch Archsums Ortsbeiratsvorsitzender Jürgen Kamp vor wenigen Wochen in einem Schreiben an die Gemeinde gefordert.

Lkn wie auch die Gemeinde Sylt bewerten die Situation hingegen anders: „Die Archsumer Brücke spielt für die Erreichbarkeit des Deichs für uns keine zentrale Rolle, da andere schwerlastfähige Zufahrten in Morsum und Tinnum vorhanden sind“, teilte das Lkn mit. Bürgermeister Nikolas Häckel verweist zudem auf die hohen Kosten: „Selbst eine provisorische Verstärkung der Brücke würde mit etwa 70 000 Euro zu Buche schlagen“, sagt er.



Archsumer Wehrführer siehr Lage entspannt

Ob bei einer schweren Sturmflut die Brücke durch die Feuerwehr befahren werden dürfe, werde in Kürze bei einer Sitzung der Lenkungsgruppe Gefahrenabwehr geklärt, so Häckel. Auch Gemeindewehrführer Wolfgang Kloth sieht die Lage eher entspannt: „Unnötige Belastungen der Sielbrücken werden durch die Beschränkungen vermieden – und im Ernstfall wäre ein Überqueren durch die Feuerwehr sicherlich möglich.“





von Lea Sarah Albert

erstellt am 23.Jan.2017 | 10:32 Uhr