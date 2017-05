Westerland : Einbrecher flüchtet unerkannt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Am Dienstabend gegen 21:30 Uhr schreckte eine Bewohnerin in der Straße Am Friedrichshain in Westerland unsanft aus dem Schlaf hoch. Die 69-jährige Dame hatte sich früh zur Ruhe gelegt, als sie durch Geräusche aufschreckte und eine fremde Person in ihr Schlafzimmer trat. Der Mann flüchtete sofort, als er die Frau bemerkte. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass sowohl die Terrassentür als auch eine weitere Tür im Gebäude aufgebrochen worden waren. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der mutmaßliche Einbrecher wird als ca. 30 Jahre alt und ca. 170 - 175 cm groß beschrieben. Zeugen die zur Tatzeit verdächtige Personen gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Sylt unter: 04651-7047 0 in Verbindung zu setzen.



von Julia Nieß

erstellt am 03.Mai.2017 | 14:23 Uhr