Ein Refugium für Mütter und Kinder

„Luischen“ wird sie hier von allen liebevoll genannt. Im Eingangsbereich des Louise-Schroeder-Hauses in Keitum erinnert ein Gemälde an die Namensgeberin, die am 13. Dezember 1919 maßgeblichen Anteil an der Gründung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hatte. Damals half die SPD-Organisation mit Nahrung, Nähstuben, Werkstätten und Beratungsstellen Menschen, die durch den ersten Weltkrieg ihr Hab und Gut und oft auch die Gesundheit verloren hatten. In Keitum kümmert sich die Arbeiterwohlfahrt heute um kranke und erschöpfte Mütter. Gemeinsam mit ihren Kindern verbringen sie drei Wochen auf Sylt, um physisch und psychisch gestärkt ins Alltagsleben zurückkehren zu können. Nun plant die Arbeiterwohlfahrt, die Einrichtung mit 1,6 Millionen Euro zu modernisieren.

Das Louise-Schröder-Haus ist mehr als nur ein Haus – die AWO-Einrichtung umfasst mehrere Bauten auf dem weitläufigen Areal zwischen Kliff, Weidemannweg und Tipkenhoog. Für die Gäste stehen 38 Apartments bereit, mit separaten Schlafzimmern für die Frauen und ihre Kinder. Zur Klinik gehören eine Bäderabteilung, eine Sauna und eine Sporthalle. Das eigene Schwimmbad steht den Bewohnern außerhalb der Therapien auch zur freien Nutzung zur Verfügung. Im Leseraum können Bücher, aber auch Spiele für Kinder und Erwachsene ausgeliehen werden. Die Mütter können sich in einem Café treffen, die älteren Kinder in einem Jugendtreff.

In jeder dreiwöchigen Kur können 38 Familien mit bis zu 69 Kindern aufgenommen werden. Das Alter der Kinder reicht von anderthalb bis 14 Jahren. Die Gäste kommen aus dem ganzen Bundesgebiet in die Keitumer Einrichtung. Eine konfessionelle Bindung gibt es nicht. Rund 15 Prozent der Gäste hätten einen Migrationshintergrund, erläuterte die Leiterin Gabriele Bossmann.

Das Louise-Schröder-Haus gehörte bei seiner Eröffnung 1950 bundesweit zu den ersten Mutter-Kind-Kliniken und zählt zu den anerkannten Einrichtungen des Müttergenesungswerks. Rund 600 Familien kämen pro Jahr ins Louise-Schroeder-Haus, unterstützten den Gesundheitstourismus und damit auch die Infrastruktur der Insel. Allerdings haben sich über die Jahrzehnte die Ansprüche der Gäste, aber auch der Krankenkassen deutlich verändert. Die Größe und der Zuschnitt der Räume, die Deckenhöhe und die Ausstattung entsprächen trotz regelmäßiger Renovierungen nicht mehr heutigen Standards, heißt es in einem Bauantrag der Arbeiterwohlfahrt. „Hier besteht Handlungsbedarf.“ Die vorhandenen Räumlichkeiten seien alle mehr als ausgelastet – infrage komme nur eine Erweiterung. „Nur so kann es uns gelingen, auch im Vergleich zu Mitbewerbern ein attraktives Angebot vorzuhalten und langfristig den Erhalt des Hauses zu sichern,“ sagt Gabriele Bossmann. Die AWO möchte an dem Standort und seinen rund 60 ganzjährigen Arbeitsplätzen festhalten und sei bereit, zu investieren.

Im Jahr 2014 seien bereits 700 000 Euro in den Brandschutz der Reetdachhäuser geflossen. In einem nächsten Schritt müssten nun auch Physiotherapie und die Räumlichkeiten der Kinderbetreuung dringend aufgebessert werden. Gabriele Bossmann schätzt die Investition auf 1,6 Millionen Euro.

Doch das geht nicht ohne eine Änderung des Bebauungsplanes durch die Gemeinde. Der Ortsbeirat Keitum hatte schon 2015 seine grundsätzliche Zustimmung für Umbauten an der gemeinnützigen Einrichtung gegeben. Zur Sitzung in der vergangenen Woche hatte die AWO nun eine erweiterte „Planungsidee“ vorgelegt, um die Zustimmung des Ortsbeirats einzuholen, bevor der Auftrag an ein Planungsbüro vergeben wird. Allerdings zählte Bürgermeister Nikolas Häckel in der Sitzung drei Änderungen auf: Abgrabungen vor dem Gebäude, die als Fluchtweg und als Aufenthaltsfläche genutzt werden sollen, eine Flächenvergrößerung im Obergeschoss sowie eine Vergrößerung des Essbereichs. Der Ortsbeirat hielt einstimmig an seinem Okay für die Erweiterung der baulichen Nutzung und der überbaubaren Grundstücksfläche fest, wollte Abgrabungen allerdings nicht akzeptieren. Mit diesem Votum soll nun im Bauausschuss der Gemeinde Sylt weiter mit den AWO-Architekten beraten werden.