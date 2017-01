Hörnum : Ein Leuchtfeuer für den Ortskern

vergrößern 1 von 2 Foto: Imago 1 von 2

Knapp die Hälfte der notwendigen 40 000 Euro ist bereits zusammengekommen, allerdings muss dringend weiter gesammelt werden, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen: Die Gemeinde Hörnum möchte nach wie vor das ehemalige Leuchtfeuer der Hörnum Odde im Ortskern aufstellen lassen (wir berichteten). Über drei Jahrzehnte stand es als markantes insularen Wahrzeichen auf der Düne an der Sylter Südspitze. Im November 2013 musste das weiß-rote Unterfeuer allerdings abgebaut werden: Zu stark hatten Wind und Sturmfluten an der Odde genagt und die ehemals hohe Düne, auf der das Leuchtfeuer im Jahr 1979 errichtet wurde, war größtenteils weggebrochen. Stark absturzgefährdet stellte es für die Spaziergänger eine Gefährdung dar, bis schließlich das Wasser- und Schifffahrtsamt kam und den kleinen Leuchtturm entfernte.

Drei Jahre ist das nun her. Seitdem lagert die Gemeinde das Leuchtfeuer auf dem Bauhof am Campingplatz im Inselsüden. Nun soll es endlich einen neuen Platz bekommen, direkt im Ortskern des Inseldorfes – innerhalb einer kleinen Parkanlage an der Rantumer Straße Ecke Steintal (siehe Foto unten). „Wir möchten, dass das Hörnumer Leuchtfeuer in unserem Ort bleibt und ein Mahnmal für den Küstenschutz darstellt“, sagt Gemeindevertreterin Ulrike Lund. „Unsere Insel wird immer kleiner und durch die Errichtung des Leuchtfeuers im Ort machen wir alle vorbeikommenden Menschen darauf aufmerksam, dass wir weiterhin unsere Küste schützen müssen.“

Doch das Vorhaben ist teuer: Rund 40 000 Euro soll die Installation kosten. Geld, das die Gemeinde nicht hat. „Alleine die Stahlbeton- und Umsetzarbeiten kosten fast 14 000 Euro“, weiß Lund. Aber auch ohne das Geld in Hörnums Kassen möchten die Kommunalpolitiker die Idee umsetzen – und zwar mithilfe von Spenden. „Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet, auf das schon etwa die Hälfte eingegangen ist“, sagt sie, „wir hoffen aber natürlich, dass das Leuchtfeuer noch vielen anderen Menschen am Herzen liegt“.

Wenn die erforderlichen 40 000 Euro nicht zusammenkämen, würde das Geld an die Spender zurückgehen, sagt sie. Um die Namen der Geldgeber zu verewigen, sollen an dem Leuchtfeuer Spendenplaketten angebracht werden, auf denen jeder Spender genannt werden kann.





Spendenkonto: IBAN: DE71 2179 1805 0000 0001 08, BIC: GENODEF1SYL

von Julia Nieß

erstellt am 03.Jan.2017 | 05:33 Uhr

