Neuer Look : Die Sylter Aldi-Filiale wird jetzt aufgehübscht

Herber Einschnitt für die Kunden des wohl größten Lebensmittelhändlers auf Sylt: Der Aldi-Markt schließt für acht Wochen wegen Modernisierung. Bereits am Donnerstag ist letzter Verkaufstag, bevor die Handwerker anrücken. Am Sonnabend, 25. März, soll die Filiale wieder eröffnet werden.

Ein Plakat am Eingang – mehr Informationen gibt es nicht für die Kundschaft der einzigen Sylter Niederlassung der Albrecht-Discounter. Doch die Versorgung der Insulaner dürfte durch den vorübergehenden Ausfall des Aldi-Marktes nicht gefährdet sein – dafür gibt es genug andere Discounter, Supermärkte und Einzelhändler auf Sylt. Knapp 700 Meter sind es bis zur Konkurrenz von Lidl und Netto im Tinnumer Kiarwai. Der Sky-Markt an der Keitumer Landstraße hätte wohl stark von der Aldi-Absenz profitieren können, doch der Neubau ist immer noch nicht fertig. Im Oktober 2014 rollten die Abriss-Bagger an, „spätestens im Sommer 2015“ sollte die Sky-Filiale wieder öffnen. Doch bisher ist kein Termin für die Neueröffnung bekannt.



Bodentiefe Fenster sollen für mehr Tageslicht sorgen

Bei Aldi geht es ab 25. März „deutlich wertiger“ zu, erläuterte der Nortorfer Verkaufsleiter Helge Möller das neue Konzept – „nicht mehr so einfach, wie man Aldi kennt.“ Mit 100 Filialen ist die Nortorfer Regionalgesellschaft die größte unter den 34 Regionalgesellschaften von Aldi-Nord.

Außen sollen die Kupfergiebel „frischer gestaltet“ werden, bodentiefe Fenster werden für mehr Tageslicht im Innenraum sorgen. Besonders aufwendig ist der Austausch der hellen Bodenfliesen gegen neue Fliesen in anthrazit-grau. Die Tiefkühltruhen verschwinden und werden durch Kühlwandregale ersetzt, wie man sie von Vollsortimentern kennt. Deutlich ausgeweitet wird das Sortiment an frischen Backwaren – von 20 auf 32 Artikel. Künftig steht den Kunden auch eine Brotschneidemaschine zur Verfügung. Die Käufer sollen nicht mehr „im Schnelldurchlauf“ durch die fünf Gänge hasten.

Nischen werden zum Verweilen einladen. Das Obst- und Gemüse-Sortiment wird künftig „mit Marktcharakter“ präsentiert. Das neue Konzept werde seit Herbst 2016 umgesetzt, der Aldi-Markt in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) war einer der Testmärkte. Im Herbst 2017 soll schrittweise der Umbau der anderen Bestandsmärkte im Norden beginnen.

Aldi ist seit 1973 auf der Insel vertreten, inzwischen am dritten Standort. Die erste Filiale befand sich noch in Westerland, und zwar in der Tinnumer Straße. Zweiter Firmensitz war der Tinnumer Kiarwai. Als sich dort die Verkehrssituation in direkter Nachbarschaft zum neuen Lidl-Markt zuspitzte, war zeitweise auch ein Umzug zurück nach Westerland im Gespräch.

Die Stadt hatte 1999 dafür ein Grundstück am Bahnweg in der Nähe zur EVS auserkoren. Doch Aldi Nord entschied sich zunächst für einen Verbleib im Tinnumer Gewerbegebiet. Am 9. März 2004 wurde dann der Aldi-Markt an der Ecke Keitumer Landstraße/Culemeyerstraße eröffnet. Dort befand sich bis zum 20. September 2003 das Autohaus Albrecht.

