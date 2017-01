1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

Erneut haben namhafte Repräsentanten der Insel einen offenen Brandbrief zur Bahn- und Pendlersituation auf der Westküstenstrecke an die Verantwortlichen bei der Landesverwaltung, Nah.SH und der Deutschen Bahn geschickt. „Die Grenze des Zumutbaren ist erreicht! Nicht nur für die Tausenden von Pendlern, die jeden Tag vom Festland auf die Insel müssen, damit hier ein alltägliches Leben funktioniert, sondern auch für die hier wohnenden Menschen und die vielen Gäste stellt sich jede Fahrt auf die Insel inzwischen als eine Art Abenteuer mit offenem Ausgang dar“, heißt es in dem von allen Sylter Bürgermeistern sowie Bürgervorsteher Peter Schnittgard und Karl-Max Hellner vom Verein Sylter Unternehmer unterzeichneten Schreiben.

Trotz zunächst erkennbarer Anstrengungen von DB Regio und Nah.SH zum Ersatz der aus dem Verkehr gezogenen Fahrzeuge sowie der Bemühungen für einen verlässlichen Fahrplan herrsche bei allen Betroffenen wieder die gleiche Hilflosigkeit vor wie vor dem Fahrplan- und Betreiberwechsel im Dezember 2016. „Da helfen auch keine Apps weiter, es bleibt das ungute Gefühl einer nicht kalkulierbaren Abhängigkeit.“

Das eingesetzte Wagenmaterial müsse weiter als „historisch“ bezeichnet werden, mit nicht ausreichendem Standard. Das Erscheinungsbild sowie das Funktionieren von Türen und Toiletten sei grenzwertig. Auch leide unter der hohen Reparaturanfälligkeit des eingesetzten Materials die Sicherheit der Reisenden, so die Unterzeichner. Kritisiert wird außerdem das inzwischen wieder abhanden gekommene Krisenmanagement, am deutlichsten erkennbar durch ein „Schweigen in Bahnhöfen und auf Bahnsteigen“. Verspätungen, geänderte Abfahrtsgleise oder Zugausfälle würden still und leise ignoriert oder gar nicht kommuniziert und die bereits zitierten Apps spiegelten oftmals nur das bereits Geschehene wider anstatt in die Zukunft zu blicken. Die Mängel und Versäumnisse würden inzwischen an Psyche und Physis aller Bahnreisenden gehen. Der aktuelle Zustand symbolisiere „eindrucksvoll die Erfolglosigkeit“ des neuen Betreibers DB Regio sowie seines Auftraggebers Nah.SH.

Weshalb der erneute Beschwerdebrief in Sachen Marschbahn eine besondere Dimension habe, sei die Tatsache, „dass seit Monaten angeblich die Kupplungen der stillgelegten Wagen untersucht und analysiert werden, ohne dass ein Ergebnis vorliegt, zumindest wurde uns noch keines von offizieller Seite mitgeteilt. Man aber anderseits aus einer zunehmenden Anzahl gut informierter Quellen erfährt, dass sich dieses Problem deutlich über den März dieses Jahres hinausziehen wird – wir also alle Probleme mit in die kommende Hauptsaison nehmen werden. Das bedeutet, es kann alles noch länger, viel länger dauern als gesagt!“ Sicherheit gehe selbstverständlich vor, heißt es weiter, aber die derzeitigen Alternativen müssten Tag für Tag auf den Prüfstand, Ausfälle dürfe es nicht mehr geben. „Dem Leidensweg der für unsere existenzielle Grundlage wichtigen Mitarbeiter und Firmen vom Festland ist dringend Abhilfe zu schaffen. Das negative Bild der Erreichbarkeit der Insel ist inzwischen überall in Deutschland publik. Für alle Sylter und unsere Gäste sowie für Pendler sind dies unzumutbare Verkehrsverhältnisse. Das bedeutet im Extremfall, dass die Insel sogar vollständig unerreichbar werden könnte.“

Abschließend ziehen die Unterzeichner des Brandbriefes nach Kiel und Hamburg folgendes Resümee: „Wir erwarten nun endlich eine Verbesserung der unhaltbaren Zustände auf allen von uns berechtigt kritisierten Ebenen, die da noch einmal im Einzelnen wären:

>eine menschenunwürdige

Beförderung,

>eine mangelnde Zuverlässigkeit,

>ein Schaden für die Infrastruktur,

>ein Schaden für die Wirtschaft,

>ein nachhaltiger Schaden für den

Tourismus und

>ein Schaden für die Gesellschaft

auf der gesamten Insel Sylt.“

