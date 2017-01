Megastau in Westerland : Das vermeidbare Chaos

1 von 1 Foto: sr 1 von 1

Ja, es stimmt, Staus an den stark frequentierten Abreise-Tagen sind auf Sylt so sicher wie Stürme im Herbst. Und es stimmt auch, dass man sich am besten vor beiden schützt, wenn man sich nicht aus dem Haus bewegt. Geht nur leider nicht immer, weil zum Beispiel die Arbeit ruft oder die Hotel- bzw. Appartementbuchung am stürmischen Tag endet. Kurzum, was soll man tun, wenn man los muss?

Da kommt nun weiser Rat aus dem Rathaus: Gar nicht erst mit dem Auto auf die Insel fahren, sondern mit dem Flieger oder dem Zug kommen, lässt sich der Bürgermeister zitieren, um sich dann auch noch über die Charaktereigenschaften der im Stau Stehenden zu äußern. Es seien „Besserwisser“, ja Ignoranten, die sich einfach den Hinweisen und Anordnungen widersetzten, die das Rathaus zur Vermeidung von Staus heraus gegeben hat.

Würden nämlich alle lesen, was in den Flyern steht und die dort veröffentlichten Routen fahren, dann, ja dann würde alles gut oder doch sehr viel erträglicher ...

Mit dieser Haltung kann man natürlich auch Verkehrsplanung in Zeiten von Großbaustellen, Straßensperrungen und mäßiger Informationspolitik betreiben. Nur dann darf man sich nicht wundern, wenn der automobile Bürger rot vor Wut anläuft und sich fragt, ob die da oben noch etwas merken? Denn die Infoblätter liegen vielleicht irgendwo, aber nicht jedem vor. Dafür sieht jeder, dass man bestimmte Straßenzüge (wie z.B. die L24) durchaus wieder befahren könnte – und sei es nur an diesen Tagen. Über den Einsatz von Ordnungshütern und einer vorausschauenden aktiven Verkehrslenkung ganz zu schweigen. Aber man kann die Staus natürlich auch als erzieherische Maßnahme nutzen, um allen mal zu zeigen, dass sie entweder besserwisserisch sind oder endlich erkennen sollen, dass nicht nur Autos doof sind, sondern auch die Menschen, die sie fahren. Mal sehen, ob die (Straf-) Maßnahme hilft.

von Michael Stitz

erstellt am 04.Jan.2017 | 00:30 Uhr