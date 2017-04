Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg : Bombenfund an der Hörnum Odde

Hörnum | Seit Mittwochvormittag sind Kampfmittelräumdienst, Polizei und Hörnumer Feuerwehr an der Hörnum Odde, um eine größere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gezielt zu sprengen. „Der Kampfmittelräumdienst ist bereits vor Ort, eine Entschärfung komme vermutlich nicht in Frage“, bestätigt der Flensburger Polizeisprecher Christian Kartheus auf Anfrage. Der Strandabschnitt an der Hörnum Odde werde zur Zeit aus Sicherheitsgründen umfangreich gesperrt. Auch zwei Notarztwagen sind vor Ort.

Die Bombe sei bereits am Dienstagabend von Passanten entdeckt worden und liege im Wasser, berichtet ein Sprecher der Polizei. Bei Flut sei die Bombe nicht zu sehen und nur bei Ebbe zugänglich.

von Julia Nieß, Karsten Sörensen

erstellt am 19.Apr.2017 | 13:36 Uhr